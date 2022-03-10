Футболки каких игроков «Ливерпуля» пользуются наибольшей популярностью среди фанатов: рассказываем

«Ливерпуль» обнародовал информацию о том, футболки каких игроков команды пользуются наибольшим спросом у болельщиков в текущем сезоне.
Неудивительно, что лидером списка оказался Мохамед Салах. Клуб не сообщает, сколько именно футболок с его именем было продано, но можно себе представить, что один из лучших футболистов в мире существенно опережает своих одноклубников.
Лидер прошлого сезона Вирджил ван Дейк сейчас идет вторым, а Трент Александр-Арнолд с восьмой позиции перешел на третью. Любопытно, что Садио Мане наоборот выбыл из топ-3 по сравнению с прошлым сезоном.
Вот топ-10 игроков, чьи футболки продаются лучше всего:
1 Мохамед Салах
2 Вирджил Ван Дейк
3 Трент Александр-Арнолд
4 Джордан Хендерсон
5 Диогу Жота
6 Алиссон
7 Тиаго
8 Садьо Мане
9 Роберто Фирмино
10 Энди Робертсон
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