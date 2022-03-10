Футболки каких игроков «Ливерпуля» пользуются наибольшей популярностью среди фанатов: рассказываем

«Ливерпуль» обнародовал информацию о том, футболки каких игроков команды пользуются наибольшим спросом у болельщиков в текущем сезоне.

Неудивительно, что лидером списка оказался Мохамед Салах. Клуб не сообщает, сколько именно футболок с его именем было продано, но можно себе представить, что один из лучших футболистов в мире существенно опережает своих одноклубников.

Лидер прошлого сезона Вирджил ван Дейк сейчас идет вторым, а Трент Александр-Арнолд с восьмой позиции перешел на третью. Любопытно, что Садио Мане наоборот выбыл из топ-3 по сравнению с прошлым сезоном.

Вот топ-10 игроков, чьи футболки продаются лучше всего:

1 Мохамед Салах

2 Вирджил Ван Дейк

3 Трент Александр-Арнолд

4 Джордан Хендерсон

5 Диогу Жота

6 Алиссон

7 Тиаго

8 Садьо Мане

9 Роберто Фирмино

10 Энди Робертсон