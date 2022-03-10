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Guardian: Сака может оказаться в «Ливерпуле» только в случае ухода Салаха

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«Ливерпуль» вряд ли будет претендовать на трансфер звезды «Арсенала» Букайо Сака, если только не произойдут изменения, связанные с будущим Мохамеда Салаха.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в 2023 году, и болельщики наверняка будут в отчаянии, если египтянин не подпишет новую сделку.

По информации Guardian, у «Ливерпуль» должен заплатить своему звездному игроку столько, сколько он просит.

Несмотря на разговоры о том, что Сака является потенциальной трансферной целью «Ливерпуля», Guardian опровергает эту информацию, считая, что Салах пойдет по пути кого-то вроде Луиса Суареса, настаивая на уходе с «Энфилда» для чего-то большего.

«Кто знает, что будет с Мо Салахом? На данный момент — это ключ ко многому», — говорит журналист Guardian Энди Хантер.

«Единственный способ увидеть Сака в «Ливерпуле» — это распрощаться с Салахом. Но я себе этого не могу представить».

«Для меня Салах не похож на игроков вроде Суареса, которые хотели большего в отношении своей карьеры. Я не вижу этого в отношении Салаха. Тут вопрос стоит так: «заплати мне столько, сколько я стою, и я останусь».

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