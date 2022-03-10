Каррагер назвал Салаха одним из двух лучших игроков в мире на фоне матча между «ПСЖ» и «Мадридом»

«ПСЖ» провалился в ответном матче 1\8 финала Лиги Чемпионов против «Мадрида», итоговый счет после двух встреч: 3-2. Перед матчем Джейми Каррагер заявил, что лучшие футболисты в мире на сегодняшний день – это Мохамед Салах и Килиан Мбаппе.

«Лучший игрок в мире? Я разрываюсь между Мбаппе и Салахом», - сказал Каррагер Sky Sports.

«Они могут разделить людей, как это делали Месси и Роналду на протяжении многих лет. Но я думаю, что Салах, с учетом того сезона, который он проводит, его результатов – с ним никто не может сравнится в АПЛ, а это сильнейший чемпионат в мире – для меня это показатель того, насколько он превосходит всех остальных».