«Астон Вилла» заинтересована в подписании Джо Гомеса

Сообщается, что «Астон Вилла» по-прежнему заинтересована в подписании контракта с Джо Гомесом из «Ливерпуля».

По информации The Athletic, что команда Стивена Джеррарда активно интересуется 24-летним футболистом, который мало играл за «Красных» в этом сезоне.

Ходили слухи, что Гомес покинет «Ливерпуль» в январе. Защитник только один раз выходил в «основе» в Премьер-лиге за весь сезон.

Юрген Клопп исключил трансфер зимой, поскольку Гомес все еще был в его планах на оставшуюся часть сезона.

«Я не планирую отдавать кого-либо в аренду зимой», — сказал Клопп в декабре на сайте клуба liverpoolfc.com.

«Поэтому я не буду движущей силой, позвольте мне сказать так. Никто не подходил ко мне и не спрашивал, могут ли они куда-нибудь уйти».

В конце февраля The Athletic сообщил, что летом команда Стивена Джеррарда будет «в начале очереди» на Гомеса.

«Ливерпуль» предпочел бы удержать Гомеса. Клопп ранее назвал его «сенсационным» игроком. Но поскольку теперь он стал четвертым центральным защитником, возможно, "красным" имеет смысл попытаться заработать.