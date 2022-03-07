«Речь идет о качестве футбола»: Юрген Клопп призывает вернуть правило пяти замен в АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп повторил свой призыв к восстановлению пяти замен в АПЛ, настаивая на том, что это изменение пойдет на пользу шести лучшим клубам.

Премьер лига увеличила количество замен, разрешенных в матче, до пяти, возобновившись в июне 2020 года после карантина из-за коронавируса. Однако в прошлом сезоне число замен снова сократилось до трех, несмотря на то, что во всех других основных европейских лигах все еще разрешено пять замен.

Клопп и другие топ-6 тренеров Премьер лиги неоднократно призывали к возвращению правила, ссылаясь на влияние большего количества матчей на уровень результативности.

«Мы играли в воскресенье, среду, субботу и вторник. Это ужасное расписание», — сказал Клопп на сегодняшней пресс-конференции.

«Если мы сможем внести изменения, мы это сделаем. Если нет, то нет. Очень важно, чтобы мы снова могли использовать пять замен».

«Ливерпуль» сыграет с миланским «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» во вторник.

Столкновение происходит на фоне напряженного периода для «красных», которые 27 февраля выиграли в финале Кубка лиги против «Челси» и с тех пор встречалась с «Норвичем» в Кубке Англии и «Вест Хэмом» в АПЛ.

«Это очень важно. Не понимаю, почему нужно так много времени, чтобы понять это. Премьер лига должна спасать своих лучших игроков. Речь идет о качестве футбола», — добавил Клопп.