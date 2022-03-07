«Я действительно так считаю»: Гари Невилл выбирает между атакой «Ливерпуля» и «МанСити»

Гари Невилл заявил Sky Sports, что у «Ливерпуля» «нападающие лучше», чем у «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» — лучший бомбардир Премьер-лиги в этом сезоне — 71 гол в 27 играх — на три гола больше, чем у подопечных Хосепа Гвардиолы, которые сыграли дополнительный матч, включая победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 в воскресенье».

Шестиочковое преимущество нынешних обладателей титул над соперниками может быть быстро сведено на нет, если «красные» продолжат в том же духе, а затем обыграют «Сити» на «Этихад».

Невилл поделился своими мыслями об атаке «Ливерпуля» по сравнению с «Манчестер Сити» и о талантах «мирового класса», которые у них есть.

«Думаю, у «Ливерпуля» лучшие нападающие в команде, — сказал Невилл.

«Я действительно в это верю».

«Вы посмотрите на Мане, Салаха, Фирмино, Жоту, Диаса и Ориги. Я думаю, что там есть шесть игроков, которые действительно представляют огромную угрозу. Трое или четверо из них вообще не от мира сего, а пара – мирового уровня».

«И это делает «Ливерпуль» реальной угрозой для «Сити» ближе к концу сезона».