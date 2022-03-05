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Мохамед Салах: «Мой результат в рейтинге Золотого Мяча меня шокировал, некоторые страны далеки от футбола»

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«7-е место в гонке за Золотой мяч в 2021 году потрясло меня, но я ничего не могу сказать. Никто в мире не ожидал, что я стану седьмым, но так и произошло», — сказал Мохамед Салах египетскому изданию DMC.

«Я не чувствую заговора, но голосование может быть не совсем корректным, и есть много стран, которые далеки от футбола. Я не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теорию заговора».

«У меня нет ощущения, что у ФИФА есть что-то личное против меня, но это реальность, с которой мы имеем дело», — заключил египтянин.

Мохамед Салах финишировал позади Криштиану Роналду в финальном голосовании, хотя у португальца был довольно средний результат за 2021 год.

Напомним, Лионель Месси выиграл заветный приз, опередив Роберта Левандовски и Жоржиньо.

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