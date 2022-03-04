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«В футболе все быстро меняется»: Рой Кин о роли запасных в «Ливерпуле»

Ливерпуль Ливерпуль
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Рой Кин прокомментировал значение запасных игроков «Ливерпуля».

«Они выглядят единым целым, я знаю, что легко такое говорить, когда команда выигрывает трофей, но «Ливерпуль» не выглядел командой с запасными игроками в «основе», все видели, что и тренеру, и тренерскому штабу понравилась игра в воскресенье».

«В футболе все меняется очень стремительно. 100% у  так называемых второстепенных игроков, которые, возможно, играют только 10 %  будет возможность сделать шаг вперед».

«Именно это продемонстрировал молодой Келлехер, проделав блестящую работу в финале Кубка Лиги».

«Такие игроки будут огромное значение для команды».

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