Юрген Клопп рассказал о травме Кертиса Джонса в матче с «Норвичем»

«Кертис Джонс провел действительно хороший первый тайм. Нам пришлось заменить его, потому что он почувствовал боль в бедре», — сказал Юрген Клопп на пресс-конференции после победы «Ливерпуля» в матче пятого тура Кубка Англии против «Норвича».

«Я не думаю, что это серьезная травма, но не было необходимости рисковать, и именно поэтому мы выпустили Харви, который был хорош».

До сих пор у Джонса был довольно сложный сезон, он пропустил почти два месяца из-за необычной травмы глаза.

К счастью, нет никаких опасений, что он пропустит матч с «Вест Хэмом» в эту субботу.