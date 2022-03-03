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«Нам не нужно обсуждать его уровень»: Клопп высоко оценил игру Джо Гомеса

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Джо Гомес Джо Гомес
Футбол Футбол

Джо Гомес получил место в стартовом составе на позиции центрального защитника в победе "Ливерпуля" над "Норвичем" со счетом 2:1 в 5-м раунде Кубка Англии прошлой ночью. Клопп рассказал, что Гомес воспользовался своим шансом:

«Очевидно, что нам не нужно обсуждать уровень Джо Гомеса, сегодня он снова продемонстрировал это», — сказал он.

 

«Это именно то, что нам нужно для успеха в долгосрочной перспективе. Никто не знает, что произойдет в этом году, но в долгосрочной перспективе нам нужен такой уровень».

 

«Парни должны быть готовы. Они не бороться друг с другом за позицию, но они должны бороться, чтобы быть лучшей версией себя».

 

«Тогда у них есть хороший шанс попасть в состав, но это не гарантия».

 

«Это означает, что нужно работать снова, и снова, и снова, пока у вас не появится такая возможность, а затем нужно проявить себя. Это то, что сделали парни».

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