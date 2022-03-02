«Невероятное влияние»: Клопп рассказывает о роли нейронауки в победе в Кубке Лиги

«Ливерпуль» Юргена Клоппа в течение последних нескольких лет работал с немецкой компанией «neuro11», чтобы внедрить в свою команду тренинги психологической устойчивости.

Говоря о важности команды neuro11, Клопп рассказал:

«Невероятное влияние, они являются неотъемлемой частью нашего тренерского штаба. Они не все время здесь, очевидно, они в Германии, но они приезжают довольно часто».

«Они были здесь последнюю неделю, до этого они были здесь пять дней.

«Все игроки действительно позитивно смотрят на эту работу, и речь идет о том, чтобы привести конкретных игроков к правильному мышлению на поле».

«Все измеряется, они нейроспециалисты, и это невероятно интересно и невероятно важно для нас».

«Это очень интересная новая глава для нас, потому что это не только пенальти, хотя на прошлой неделе было много пенальти из-за предстоящего финала. Это и штрафные, и всевозможные стандартные положения. Речь идет об уверенности, которую они дали парням в том, что они действительно могут это сделать, и я очень этому рад».