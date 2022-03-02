Юрген Клопп не поддерживает разговоры о четырех трофеях: «Даже «Сити» не смог выиграть все»

«Мне не нужно останавливаться и парням тоже», — сказал Юрген Клопп на пресс-конференции, когда его спросили о шансах «Ливерпуля» выиграть четыре трофея в сезоне.

«Единственная команда, которая могла бы получить четыре трофея, — это мы, потому что мы выиграли первый финал. Я это понимаю. Но даже «Сити» с уровнем, который команда демонстрирует в последние годы, не смог выиграть четыре кубка».

«Этим сказано почти все. Это действительно сложно, и поэтому никто не должен расслабляться».

«Реальность такова, что для того, чтобы что-то выиграть, вам нужно сосредоточиться на ближайшем матче, а не на том, что будет потом, иначе вам будет трудно».

В прошлое воскресенье "красные" выиграли свой первый титул в сезоне, обыграв "Челси" в финале Кубка лиги по пенальти.

«Ливерпуль» все еще претендует на Кубок Англии и Лигу чемпионов, в последние недели даже борьба за титул в Премьер лиге обострилась.