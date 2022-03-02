«Жота и Фирмино поменялись местами»: Каррагер выбирает идеальную атакующую линию «Ливерпуля»

«Для меня все просто», — сказал Джейми Каррагер Optus Sport, когда его спросили о его предпочтительной линии атаки «Ливерпуля» на финальном этапе сезона.

«Для меня это все так же тройка лидеров, но Жота и Фирмино поменялись местами».

«Думаю, это будут Салах, Жота в центре и Садио Мане слева».

«Диас все еще должен показать нам, что он из себя представляет, но я думаю, что этот разговор будет продолжаться в следующем сезоне».

«Я думаю, что Роберто Фирмино будет очень трудно вернуться в атакующий трезубец из-за голов, которые сейчас забивает Жота, он просто фантастический».

Луис Диас много играл в последние недели после того, как Жота и Фирмино получили травмы.

Жота, однако, уже вернулся на поле и может выйти в старте сегодня вечером в матче «Ливерпуля» с «Норвичем» в пятом раунде Кубка Англии.