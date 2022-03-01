Назван самый строгий арбитр для «Ливерпуля» в этом сезоне

Было много споров о судьях и их предвзятости после незасчитанных голов в финале Кубка лиги и решения VAR не назначать пенальти за игру рукой Родри в поражении «Эвертона» от «Манчестер Сити».

Итак, мы изучили отчеты различных судей АПЛ в играх «Ливерпуля» в этом сезоне, чтобы понять, кто из них был «самым строгим».

Оказалось, что это Пол Тирни. 41-летний рефери показал 10 желтых карточек игрокам «Ливерпуля» и один раз дал красную, что стало единственным удалением в команде Клоппа в этом сезоне.

2 января Тирни судил матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» и удалил Робертсона за подкат Эмерсона.

Клопп позвал Тирни после игры, сбитый с толку его решением не назначать пенальти на Жоте: «У него было лучшее положение на поле, и он не назначает пенальти. Вам придется спросить Тирни, в чем его проблема со мной».

В Премьер-лиге в этом сезоне «Ливерпуль» получает в среднем 1,19 предупреждения за игру. Но Тирни выдает по 3,33 желтых карточки «Ливерпулю».

В этом сезоне он судил три матча "Красных" в АПЛ.

Возможно, это странное совпадение, что Тирни был судьей в скандальном матче между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» в прошлую субботу. Однако, чтобы быть справедливым по отношению к Тирни, это было решение VAR не назначать пенальти за игру рукой Родри.