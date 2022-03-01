«Лучший момент в моей жизни, мои друзья не могут в это поверить»: 11-летний ребенок, поднявший Кубок Лиги с «Ливерпулем»

Многие фанаты заметили приятный момент на праздновании Кубка Лиги, когда Юрген Клопп вручил трофей юному болельщику, и он поднял его над головой, прежде чем Алиссон сам поднял мальчика.

Мальчика зовут Бо Браун, ему 11 лет и он живет в Ливерпуле. Как сообщает The Athletic, он выступает в качестве защитника местных молодежных команд L4 Barca Under-11s и Liverpool Schoolboys.

«Это был лучший момент в моей жизни», — сказал Бо The Athletic.

«Мы были рядом с игроками, когда они поднимались по лестнице, и я навис над ними, чтобы дать им пять. Али заговорил со мной и спросил, как у меня появился синяк под глазом (столкновение головой с другим футболистом в юношеской команде). Он потом поднял меня».

«Это было великолепно. Я чувствовал себя одним из игроков. Вирджил ван Дейк — мой любимый игрок, и он смеялся над тем, что я был там».

«Юрген Клопп обнял меня и спросил, не хочу ли я поднять кубок. Мои друзья не могут в это поверить. Спасибо, Алиссон, за то, что ты сделал для меня».