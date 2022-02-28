Каррагер назвал себя идиотом из-за того, что усомнился в решении Клоппа по Келлехеру

«Перед игрой я был идиотом, который сомневался в решении Юргена Клоппа относительно Келлехера», — сказал Джейми Каррагер Sky Sports после финала Кубка Лиги.

«Теперь он герой. Когда игра затягивается, кто станет героем? Этот парень — герой».

«Забить последний пенальти, чтобы затем выиграть кубок… Как я уже сказал, «Челси» играл очень хорошо, «Ливерпуль» играл очень хорошо. Две блестящие команды, и кто-то, к сожалению, должен проиграть».

Выступая перед игрой, Каррагер раскритиковал решение Клоппа поставить Келлехера вместо Алиссона.

«Я борюсь с принципом оставлять вратаря мирового класса на скамейке запасных , особенно в финале, где все решают мелкие детали», — сказал он.

Но бывший защитник оказался неправ, поскольку ирландский вратарь показал фантастическую игру на «Уэмбли». Келлехер сделал два сейва в упор и реализовал решающий пенальти в напряженной перестрелке.