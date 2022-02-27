«Никогда не пойму, зачем выставлять второго вратаря в финале»: Каррагер сомневается в Келлехере

Джейми Каррагер поставил под сомнение включение Каоимхина Келлехера в стартовый состав финала Кубка Карабао против «Челси».

В своей колонке для The Telegraph он написал: «Я никогда не пойму теорию, лежащую в основе выбора второго голкипера в крупном финале.

«Ливерпуль» выберет Куивина Келлехера, а не Алиссона Беккера. «Челси» сделает то же самое, если, как и ожидалось, Кепа Аррисабалага выйдет вместо Эдуара Менди».

«Ничего не имею против этих игроков. Испанский вратарь является мировым рекордсменом по контракту, и Келлехер хорошо справился, когда ему предоставляли возможность, помог «Ливерпулю» добраться до финала на «Уэмбли».

«Но я не понимаю принципа оставлять вратаря мирового класса на скамейке запасных, особенно в финале, где все решают мелкие детали. Такая логика в финале Кубка, похоже, применима только к вратарям».

«В первых раундах кубков многие молодые игроки и запасные игроки получают свой шанс, но они понимают, что уйдут в сторону, если «Уэмбли» их поманит.

Келлехер хорошо зарекомендовал себя в своих недавних выступлениях в Кубке Лиги, он также играл против «Челси» в Премьер лиге.