«Я всегда горжусь, забивая за этот клуб»: Мо Салах отреагировал на свой 150-й гол за «Ливерпуль»

«Это прекрасно, нам было непросто в начале, хотя в целом мы показали хороший футбол в первом тайме, мы начали второй тайм и пропустили гол, стало тяжелее, но в итоге отличный результат, и, конечно, я счастлив забить свой 150-й гол», - сказал Мохамед Салах ВВС после победы над «Норвичем».

«Я всегда горжусь тем, что забиваю за этот клуб, самое главное — это победа команды».

«Норвич» проиграл восемь матчей, выиграл четыре, так что они знают, как играть и побеждать, было тяжело пропустить гол здесь, на «Энфилде», но болельщики были с нами, атмосфера была невероятная».

«Нам нужно просто сосредоточиться на каждой игре, мы боремся с «Манчестер Сити», большую часть времени они выигрывают свои матчи, поэтому нам просто нужно сосредоточиться на себе и посмотреть, что произойдет в конце сезона».

Сегодняшний победный гол Мохамеда Салаха стал для него 150-м за «Ливерпуль». Ему потребовалось всего 233 игры, чтобы достичь этой отметки.