Фабиньо признан лучшим игроком «Ливерпуля» в январе

Фабиньо был признан лучшим игроком января по версии Standard Chartered Men. Это первая награда полузащитника в этом сезоне.

Бразилец участвовал во всех шести матчах "красных" в январе и забил четыре гола - это его лучший результат за месяц за "Ливерпуль".

Диогу Жота занял второе место, лаурет был выбран по результатам опроса фанатов. Получив приз в тренировочном центре в пятницу, Фабиньо сказал: «Это был особенный месяц для меня и для команды».

«Конечно, все говорят о моих голах, это ненормально, что я забиваю пять голов в семи или восьми играх, поэтому для меня это был особенный месяц. Но если я просто помогаю команде одерживать победы, набирать три очка, я счастлив».

«Всегда особенно приятно играть в хороший футбол и получать признание болельщиков. Я благодарю болельщиков, всех, кто голосовал за меня. Надеюсь, следующий месяц тоже будет особенным».

Будем надеяться, что полузащитник сохранит свою блестящую форму до конца сезона.