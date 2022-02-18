«Команда развивается»: Каррагер считает, что новое поколение «Ливерпуля» скоро придет к власти

Джейми Каррагер утверждает, что с последними трансферами «Ливерпуля» команда развивается в направлении следующего поколения.

Об экс-защитник «красных» рассказал Goal.com.

«Эта команда развивается: Жота, Конате, Цимикас оказывает давление на Робертсона, Диасу 25 лет. Команда развивается в последние 18 месяцев. Средний возраст команды снижается».

«Я думаю, что «Ливерпуль» добился хороших результатов, и ходят разговоры о том, чтобы заполучить Карвалью из «Фулхэма» и я ожидаю, что еще один молодой игрок придет летом».

«Радикальных изменений не произошло, но они медленно интегрировали игроков, смена состава не так бросается в глаза. Это лучший способ вносить изменения».

«Жоте потребовалось время, чтобы войти в команду, Конате просто подталкивает Матипа, я уверен, Диас сделает то же самое с Мане. Кто знает, сколько времени это займет, но вскоре они выйдут вперед».

«Через 18 месяцев я чувствую, что у нас будет другая команда».