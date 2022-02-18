Ришарлисон признался, что хочет, чтобы «Ливерпуль» вылетел из Лиги Чемпионов из-за шуток в соцсетях

Можно с уверенностью сказать, что после трех с половиной лет в «Эвертоне» Ришарлисон – целиком и полностью часть клуба.

Он признался, что хочет, чтобы «Ливерпуль» потерпел неудачу даже в соревнованиях, которые не имеют никакого отношения к «Ирискам».

«Здесь, в Англии, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выигрывал Лигу чемпионов», — сказал Ришарлисон TNT Sports.

«Потому что, нравится тебе это или нет, это соперник, а мы не хотим, чтобы соперники побеждали».

«Фанаты «Ливерпуля» заходят в социальные сети, чтобы посмеяться над нами. Так что, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал «Ливерпуль», чтобы проиграл».

По правде говоря, некоторым фанатам «Ливерпуля» даже не нужно, чтобы их команда выигрывала футбольные матчи, чтобы посмеяться над игроком «Эвертона», особенно после таких слов.