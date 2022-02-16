Юрген Клопп: «Прежде у меня никогде не было такого игрока, как Диас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что прежде у него никогда не было такого игрока, как вингер Луис Диас.

Диас успел сыграть два матча за «Ливерпуль» после своего перехода из «Порту» в заключительный день зимнего трансферного окна.Клопп уже убедился, что его клуб совершил правильную инвестицию. Юрген восхищается, насколько жизнерадостным человеком является 25-летний колумбиец.

«Луис — первоклассный парень, первоклассный игрок. Он уже показал это в двух матчах за нас».

«В последнем матче (против «Бернли») он не вышел. Он новый игрок, он должен привыкнуть к новым вещам в команде, вдобавок все остальные игроки здоровы, и каждый знает, чего я хочу от них».

«Мы дали Луису чуть больше времени, чтобы адаптироваться к этому. Он невероятный игрок, его любовь к футболу так очевидна».

«Когда наблюдаешь за ним на тренировке, то он не перестает улыбаться. Прежде у меня никогда не было такого игрока. Это безумие. Мы так рады обладать им здесь. Это абсолютно замечательно».

«Мы многого ожидаем от него в будущем. Ожидаем уже сейчас, но и в будущем тоже. У меня есть предчувствие, что у Луиса в «Ливерпуле» будет славная история», — цитирует Клоппа Daily Mirror.