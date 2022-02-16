Клопп считает «Интер» лучшей командой в Италии

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Интер» остается лучшей командой в Италии.

Выиграв Серию А в прошлом сезоне, с тех пор «Интер» лишился своего главного тренера Антонио Конте и своего лучшего бомбардира Ромелу Лукаку.

Прямо сейчас «Интер» находится позади «Милана» в Серии А, однако Клопп безмерно уважает своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов.

«Если мы будем диктовать игру, то «Интер» будет обороняться довольно компактно. Это «Интер» — команда топ-уровня с тренером топ-уровня. Они стали чемпионами в прошлом году, и — при всем уважении к другим командам — я думаю, они являются лучшей командой в этом году».

«Они выглядят как скала, они креативны, они организованны и хорошо обучены. Они обладают большим индивидуальным мастерством, и нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы у нас хотя бы был шанс», — цитирует Клоппа Sky Sports.