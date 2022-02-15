Эксперт назвал 2 причины, по которым «Ливерпуль» может догнать «Манчестер Сити» в АПЛ

Бывший нападающий «Блэкберна» Робби Сэвидж заявил, что «Манчестер Сити» теперь уверенно лидирует в гонке за титул чемпиона Премьер-лиги.

Тем не менее, эксперт BT Sport Крис Саттон считает, что «Ливерпуль» все еще может догнать «Сити».

По словам Саттона, отрыв «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» «будет составлять шесть очков, если они выиграют свой матч в запасе».

Саттон также отмечает, что «Манчестер Сити» придется встретиться с «Ливерпулем» в АПЛ.

«Вперед! «Ливерпуль» все еще может выиграть», — возражает Саттон.

«Манчестер Сити» не проиграл ни одной игры с октября прошлого года. Между тем, «Ливерпуль» выиграл последние 4 матча чемпионата.

Стоит отметить, что разрыв между «Ман Сити» и «Ливерпулем» на данный момент составляет 9 очков.