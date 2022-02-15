Суперкомпьютер обновляет прогнозы: вероятность победы «Ливерпуля» в ЛЧ увеличивается

Завтра «Ливерпуль» проведет свой первый матч в плей-офф Лиги чемпионов против миланского «Интера».

Суперкомпьютер FiveThirtyEight оценил шансы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» является фаворитом турнира (25%), «Бавария» занимает второе место с 20%, а «красные» — третье с 15%.

По данным суперкомпьютера, соперник «Ливерпуля» в 1\8 финала «Интер», имеет скромные шансы (2%) на победу в Лиге чемпионов.

Шансы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов-2021/22 по данным суперкомпьютера FiveThirtyEight:

Выход в четвертьфинал: 72%

Выход в полуфинал: 46%

Выход в финал: 27%

Победа в Лиге чемпионов: 15%