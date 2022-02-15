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Клопп назвал игрока «Ливерпуля», который «не может перестать улыбаться на тренировках»

Луис Диас Луис Диас
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Юрген Клопп Юрген Клопп
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«Луис — отличный парень и игрок высшего класса», — сказал Юрген Клопп на своей пресс-конференции перед матчем с «Интером».

«Как и любому новому игроку, ему нужно немного больше времени, чтобы адаптироваться, но он невероятный игрок».

«Его радость и любовь к футболу очевидны. Он не может перестать улыбаться на тренировках. Никогда не было такого игрока, это безумие!»

Луис Диас присоединился к «Ливерпулю» в январе и, кажется, отлично вписался в команду.

Колумбиец уже провел 2 игры за "красных" и смог произвести впечатление.

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