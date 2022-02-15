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Фабрицио Романо: «Ливерпуль» предложил Милнеру продлить контракт

Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» предложил Джеймсу Милнеру продлить контракт на один год.

Авторитетный журналист написал в Твиттере:

«Ливерпуль» предложил Джеймсу Милнеру продление контракта на один год. Сейчас ведутся переговоры, Юрген Клопп хочет, чтобы Милнер был частью команды и в следующем сезоне».

«Переговоры продолжатся в ближайшие дни/недели — теперь дело за Милнером».

Босс «красных» недавно также заявил, что «нет шансов, что он уйдет на пенсию в следующем году», и подтвердил, что с игроком ведутся переговоры о продлении контракта.

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