Фабрицио Романо: «Ливерпуль» предложил Милнеру продлить контракт

Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» предложил Джеймсу Милнеру продлить контракт на один год.

Авторитетный журналист написал в Твиттере:

«Ливерпуль» предложил Джеймсу Милнеру продление контракта на один год. Сейчас ведутся переговоры, Юрген Клопп хочет, чтобы Милнер был частью команды и в следующем сезоне».

«Переговоры продолжатся в ближайшие дни/недели — теперь дело за Милнером».

Босс «красных» недавно также заявил, что «нет шансов, что он уйдет на пенсию в следующем году», и подтвердил, что с игроком ведутся переговоры о продлении контракта.