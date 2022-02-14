Изменение правил, обновление состава и многое другое: все, что вам нужно знать о 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» возвращается в Лигу чемпионов, 16 февраля нас ждет матч 1/8 финала. Вот все, что вам нужно знать об этом:

Соперник: «Интер», 2-е место в Серии А. В последний раз две команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов четырнадцать лет назад.

Даты и время проведения этапов: первый матч состоится на «Сан-Сиро» в Милане 16 февраля, начало в 23:00 по московскому времени. Ответный матч состоится на «Энфилде» 8 марта, в то же время.

Правила: УЕФА отменил правило выездных голов в Лиге чемпионов в этом сезоне. Дополнительное время будет назначено в конце ответного матча, если общий счет равен.

Тренерам разрешено делать пять замен в основное время за игру, а шестая — если игра требует дополнительного времени. Тренерам разрешено назначать до 12 запасных в своем составе на матч.

Изменения в составе: Луис Диас имеет право играть и был включен в составе вместо Нэта Филлипса, который отправился в аренду в «Борнмут».

Дисквалификации: у «красных» нет отстраненных игроков, но Николо Барелла из «Интера» пропустит первый матч после того, как получил красную карточку на групповом этапе.