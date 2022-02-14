Юрген Клопп: «Ван Дейк снова в лучшей форме»

«Однозначно, вы можете видеть это во всех его действиях, во всем», — сказал Юрген Клопп на пресс-конференции, когда его спросили, вернулась ли лучшая версия Вирджила ван Дейка.

«Мы всегда были уверены, что это произойдет».

«Вирджил полностью вернулся, он снова в своей лучшей форме, и я бы сказал, что сейчас самое подходящее время, потому что сейчас приближается решающая часть сезона. Пусть он сохраняет такую форму как можно дольше».

Ван Дейк помог «Ливерпулю» сыграть вничью с «Бернли», выиграв 5 из 7 воздушных дуэлей и не пропустив форварда соперника мимо себя.