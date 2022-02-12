Ван Дейк объясняет, почему против Жоты так сложно обороняться

Диогу Жота забил дубль в ворота «Лестера» и является вторым бомбардиром «Ливерпуля» в этом сезоне после Мохамеда Салаха.

Вирджил ван Дейк похвалил своего товарища по команде после победы и объяснил, что делает Жоту таким хорошим игроком.

«Я думаю, что он фантастический игрок. Он такой живой».

«Временами он пробегает сквозь людей, и его очень трудно остановить, потому что он оппортунист. Он идет и идет на риск, а его прессинг и защита невероятны».

Жота проводит фантастический сезон, и если Ван Дейк говорит, от него трудно защититься, то выше похвалы быть не может.