LFC 2020
Блог

Ван Дейк объясняет, почему против Жоты так сложно обороняться

Диогу Жота Диогу Жота
Ливерпуль Ливерпуль
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Клубы
Футбол Футбол

Диогу Жота забил дубль в ворота «Лестера» и является вторым бомбардиром «Ливерпуля» в этом сезоне после Мохамеда Салаха.

Вирджил ван Дейк похвалил своего товарища по команде после победы и объяснил, что делает Жоту таким хорошим игроком.

«Я думаю, что он фантастический игрок. Он такой живой».

«Временами он пробегает сквозь людей, и его очень трудно остановить, потому что он оппортунист. Он идет и идет на риск, а его прессинг и защита невероятны».

Жота проводит фантастический сезон, и если Ван Дейк говорит, от него трудно защититься, то выше похвалы быть не может.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные