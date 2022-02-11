В родном городе Мане в честь него назовут стадион

Садио Мане привел Сенегал к первому в истории Кубку африканских наций, и народ его страны никогда не забудет это достижение.

Согласно RMC, в честь форварда «Ливерпуля» в его родном городе Седиу будет назван стадион.

Адбулайе Диоп, мэр Седиу, сказал: «Я хотел бы, чтобы этим решением — дать имя Садио Мане стадиону Седиу — мы выразили признание всем достойным сыновьям региона".

«Садио Мане оказал честь Сенегалу, региону Седиу и всему Казамансу. Мане полностью заслуживает этого подарка».

В прошлом Мане участвовал в нескольких благотворительных акциях в своем родном городе и не забыл своего прошлого, несмотря на все достигнутые им успехи.