Наставник "Реал Мадрида" Зинедин Зидан подвел итоги вчерашнего противостояния с "Эспаньолом".

"Мы очень хорошо начали первый тайм, имели несколько голевых моментов, но так и не смогли забить. А во втором тайме мы найти свою игру уже не сумели. После пяти подряд удачных матчей с хорошими для нас результатами мы не смогли снова добиться успеха. Мы не заслужили это поражение, оно очень болезненное. У "Эспаньола" было очень мало моментов. Результат не соответствует игре. Ещё хуже, что мы пропустили в добавленное время. С этим тяжело смириться после стольких затраченных усилий", – поведал Зидан после матча.

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