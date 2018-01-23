Выпуск#15. Баскетбол. Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Вашему вниманию закулисье двух самых ярких тусовок вечера:

- матча всех звезд Единой лиги ВТБ, в котором сборная России обыграла сборную мира

- матча знаменитостей с участием идеолога "Дневника Хача" Амирана Сардарова, рэпера L'One, звезды ситкома "Универ" Стаса Ярушина, а также актеров нашумевшего фильма "Движение вверх"

И все это после концерта Басты да под заводной комментарий Ивана Урганта.

В этом выпуске:

- известный рэпер Баста о том, почему ему не нравится баскетбол - тот самый телеведущий Иван Ургант о том, почему не приехал Гудков

- один из самых модных рэперов России прямо сейчас L'One о том, где All stars game круче

- создатель "Дневника Хача" Амиран Сардаров о том, почему так и не словился на паркете

- "Антон" из сериала "Универ" Станислав Ярушин о своем понте

Кроме этого:

- крутые баскетболисты Единой лиги ВТБ: Нандо Де Коло и Сергей Карасев И это далеко не все.

Все самые интересные герои баскетбольного вечера в нашем выпуске.

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