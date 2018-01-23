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    Выпуск#15. Баскетбол. Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

    Теги Химки Нандо Де Коло Сергей Карасев Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Зенит Матч всех звезд ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ УНИКС

    Вашему вниманию закулисье двух самых ярких тусовок вечера:

     

    - матча всех звезд Единой лиги ВТБ, в котором сборная России обыграла сборную мира

     

    - матча знаменитостей с участием идеолога "Дневника Хача" Амирана Сардарова, рэпера L'One, звезды ситкома "Универ" Стаса Ярушина, а также актеров нашумевшего фильма "Движение вверх"

     

    И все это после концерта Басты да под заводной комментарий Ивана Урганта.

     

    В этом выпуске:

     

    - известный рэпер Баста о том, почему ему не нравится баскетбол - тот самый телеведущий Иван Ургант о том, почему не приехал Гудков

     

    - один из самых модных рэперов России прямо сейчас L'One о том, где All stars game круче

     

    - создатель "Дневника Хача" Амиран Сардаров о том, почему так и не словился на паркете

     

    - "Антон" из сериала "Универ" Станислав Ярушин о своем понте

     

    Кроме этого:

     

    - крутые баскетболисты Единой лиги ВТБ: Нандо Де Коло и Сергей Карасев И это далеко не все.

     

    Все самые интересные герои баскетбольного вечера в нашем выпуске.

     

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