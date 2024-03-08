Как появилась игра «Три в ряд»: ее популяризовал бухгалтер из Кемерова, сейчас она успешнее CS и GTA

Иногда игровая индустрия создает настолько громкие события, что они доходят даже до далеких от темы людей. Найдется ли человек, который не слышал о крутости GTA V, выходе новой Counter-Strike или феноменальном успехе Palworld?

Любопытно, что обсуждаемость не делает эти игры самыми прибыльными. В этом плане они уступают простейшим головоломкам жанра «Три в ряд». К примеру, Candy Crush Saga за 12 лет заработала $20 млрд. На счету GTA 5 – $8 млрд, у CS:GO – $6,7 млрд. Почему мобильная игра, где нужно переставлять шарики местами, превзошла высокобюджетные хиты?

В России был аналог еще в девяностых: создатель не получил за это денег

Первой игрой «Три в ряд» считается Chain Shot, выпущенная в Японии в 1985 году. На экране появлялись разноцветные блоки, а геймеры расставляли их по местам: красные – к красным, синие – к синим. Группа от трех блоков одного цвета исчезала и приносила очки. В 1994-м появился российский аналог – «Шарики», его создал простой бухгалтер из Кемерова Евгений Алемжин. Эта игра окончательно сформировала правила жанра: шарики стали симпатичными, поле уменьшилось, геймплей упростился.

Благодаря простоте и аддиктивности игра обрела популярность и породила множество клонов. Сам Евгений Алемжин не зарегистрировал права и не подумал о монетизации – поэтому не заработал ни копейки. В 2023-м на «Пикабу» появилась истории Алемжина: в комментарии к посту пользователь, назвавшийся разработчиком, сообщил, что благодаря сайту заработал на играх первые $100.

Microsoft арендовала игру за $1,5 тысячи. Спустя много лет компания-создатель стоила в 500 тысяч раз дороже

В 2000 году разработчики из Сан-Франциско сидели за компьютерами и искали вдохновение. Один из них заглянул на игровой сайт и увидел то ли «Шарики», то ли их наглый клон. Механика казалась примитивной, но необъяснимо завораживающей: заходишь на пару минут и зависаешь на много часов.

Тогда студия PopCap Games создала Diamond Mine – похожую игру, но с сочным визуалом и подстегивающей динамикой. Разработчики заменили неказистые шары симпатичными драгоценностями, а также добавили разные уровни, режимы, систему подсказок и таймер, ограничивающий время игры.

Денег у PopCap Games не было, а друзья ошарашивали негативными отзывами – им не нравилась однотипность игры. Тогда разработчики приуныли и предложили Microsoft выкупить Diamond Mine за $30 тысяч. Корпорация не рискнула такой суммой и заплатила $1,5 тысячи за аренду игры для своего игрового сайта Zone.com. Правда, перед этим потребовала сменить название на Bejeweled. Тогда вышел популярный фильм «Ослепленный желаниями» (Bedazzled), где герой Брендана Фрейзера вел дела с очаровательной дьяволицей. Microsoft хотела, чтобы у игры и фильма были похожие названия.

Bejeweled вышла на сайте Microsoft и моментально стала хитом. В других играх зависали сотни геймеров, в Bejeweled – десятки тысяч. Популярность только росла, поэтому разработчики выпустили несколько продолжений, перенесли головоломку на телефоны и оформили в общей сложности 50 миллионов продаж. Со временем Bejeweled даже включили в зал игровой славы.

В 2013 году корпорация EA, известная по созданию спортивных симуляторов, купила PopCap Games за $750 млн.

PopCap Games сдулась, а жанр «Три в ряд» будет только популярнее

В 2012-м Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России) была на пике популярности. Люди там не только общались, но и зависали в казуальных играх. В это время шведская компания King, которая с 2003 года успешно занималась браузерными играми, выпустила для соцсети новую головоломку жанра «Три в ряд» – Candy Crush Saga.

Новинка цепляла обилием контента и разнообразием. Игроки устраняли препятствия, доставляли на дно доски нужные ингредиенты, выбивали конфеты, очищающие всю арену. Похожих задач изначально было много, еще и новые появлялись каждые пару месяцев. Хотя главная причина популярности заключалась в том, что геймерам больше не требовалось лазать по непонятным сайтам. Candy Crush Saga всегда была под рукой, прямо в профиле любимой социальной сети. Так массовая аудитория познакомилась и бесповоротно влюбилась в «Три в ряд».

Каждый раз, когда King отчитывалась об успехах, игровые компании хватались за голову. В 2014-м Candy Crush привлекла 93 млн игроков и заработала примерно $1,5 млрд. К 2017 году ее загрузили на смартфоны 2,7 млрд раз. В сентябре 2023-го компания заявила, что общая прибыль от игры превысила $20 млрд.

Успех Candy Crush вдохновил в том числе и российских разработчиков. Вологодская компания Playrix выпустила Gardenscapes, где дворецкий расставляет в ряд цветы, кусты, деревья и восстанавливает фамильный сад. Фишка игры – регулярные обновления: как правило, каждый четверг выходит 40 новых уровней. Всего их больше 13 тысяч.

«В первые же дни после запуска показатели превзошли ожидания: Gardenscapes скачали более миллиона раз, Facebook даже назвала ее «Игрой года». Теперь люди со всего мира рассылают открытки в офисы, создают фан-арт и делятся личными историями в сообществах. Главный герой игры имеет свои страницы в социальных сетях, там более миллиона подписчиков», – говорит директор по развитию Playrix Максим Кириленко.

Candy Crush и Gardenscapes – условно-бесплатные игры. Зарабатывают они за счет геймеров, которые хотят ускорить прохождение или облегчить его. На прохождение уровня отводится в среднем пять жизней. Если их не хватило, нужно подождать 30 минут или купить дополнительную жизнь за реальные деньги. В игре можно купить и дополнительные ходы. Многие геймеры уверены: игра специально раскидывает шарики так, чтобы победа без вложений была маловероятной. Доказать это или опровергнуть трудно.

«Три в ряд» все чаще появляется в самых неожиданных играх. К примеру, в Steam недавно вышла эротическая новелла Mirror 2: Project X. Там герой соблазняет девиц или сражается с ними: у каждой есть оборона, которая пробивается победой в «Три в ряд».

На смартфонах популярен текстовый квест Duskwood, где нужно расследовать похищение девушки. В процессе перед пользователем стоит задача – взломать ее телефон. Естественно, через мини-игры «Три в ряд». Подобных примеров много.

Эксперты прогнозируют, что жанр будет развиваться как минимум 5 лет. В 2024-м рынок казуальных мобильных игр, в котором доминирует «Три в ряд», оценивается в $20,4 млрд. В 2029-м сумма превысит $27 млрд.

Это значит, что старые игры вроде Candy Crush и дальше будут развиваться, новые – выходить каждый месяц. Обычному геймеру остается надеяться, что корпорации уровня Rockstar не поведутся на тренд и не добавят «Три в ряд» в условную GTA VI.

У «Сирены» есть своя игра «Три в ряд» – основана на логотипах футбольных клубов

Не будем долго расписывать, просто призываем кликнуть по ссылке, выбирать свой клуб и набирать как можно больше очков.

Играть в «Три в ряд 2»

Это вторая часть игры, есть еще и первая! Играть в «Три в ряд»

Текст: Святослав Лецкий

Фото: Gettyimages.ru/Alexandre Schneider