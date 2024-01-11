«Взять собаку с улицы – лучшее решение в жизни». Сотрудники Sports.ru – о том, как стали хозяевами бездомных животных

Шесть добрых историй.

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«Андердоги» – совместный проект Sports.ru и PARI, в котором прогнозы на матчи не только развлекают болельщиков, но и приносят пользу бездомным собакам. Смотрите предсказания подопечных фонда «РЭЙ» и творите добро: собирайте на корм с помощью депозитов или заберите понравившуюся собаку из приюта.

Пять ребят со Sports.ru однажды уже решились на такой ответственный шаг – взять питомца из приюта или с улицы. Делимся их вдохновляющими историями.

Соня Шевелева, исполнительный продюсер

Я мечтала завести собаку примерно всегда, но лет шесть находила отмазки и оправдания, чтобы этого не делать.

В 2018 году созрела окончательно. Решила, что сразу после отпуска в октябре поеду в приют и заберу песика (не кого-то конкретного, хотя имя я придумала давно). Но судьба (именно она) распорядилась иначе.

За неделю до отпуска мы с другом возвращались домой из легендарного в узких кругах бара «Широкую на широкую». На Чистопрудном бульваре нам навстречу вырулила пара с двумя собаками – джек-рассел-терьером и кем-то очень симпатичным и пушистым. Мы тут же остановились погладить песиков. Оказалось, породистого чувака зовут Жиру (в честь Оливье, да), а второго симпатягу – Петрович. Его нашли там же накануне, приютили и надеялись пристроить.

Думаю, легко догадаться, что Петрович нашел новый дом сразу же. Имя, конечно, тоже. Потому что ну какой же он Петрович, когда он вылитый сладкий Бубалех? Только посмотрите на эту морду!

Так пять лет назад у меня появился псын, и это была лучшая встреча в моей жизни. Произошла она, кстати, накануне моего дня рождения, что, конечно, добавило волшебства этой истории.

Тимур Калухов, менеджер игровых проектов

Обе мои собаки – бывшие бездомные. Одну я забрал у волонтеров, которые взяли ее на передержку. Вторую – прямо с улицы.

Берри появилась у нас летом 2016 года.

Как-то ночью моя девушка листала соцсети и наткнулась на безумно милое фото щеночка с огромными глазами и подписью: «Ищу свою семью». Это был пост волонтеров, которые пытались найти малышу хозяев. Девушка сразу же захотела забрать щенка. Я предложил обсудить это днем. Но уже утром мы ехали в Зеленоград забирать собаку – устоять перед этими глазами было невозможно.

От волонтеров мы узнали, что это девочка, ей меньше года и какие-то нехорошие люди оставили ее на заправке. Собака была очень запуганная и поначалу тяжело привыкала к дому, но зато быстро полюбила гулять.

Сейчас Берри – семь. Она живет в тепле и любви, спит на подушке или под одеялом и дарит мне счастье каждый день.

Вторую собаку мы взяли в 2018-м, под Новый год. Это решение далось тяжелее, потому что в квартире уже были Корнелиус, наш кот, и Берри.

К дому прибилась собака среднего размера, похожая на помесь лайки и кого-то еще. Жильцы начали подкармливать ее, сделали будку, куда накидали теплых вещей. Собака быстро привыкла к людям. Меня провожала до остановки, когда ехал в институт.

Однажды собаку спугнули дворники, она бросила будку и стала спать в ямах, которые выкапывала в земле. Смотреть на это без слез было сложно, и мы с девушкой забрали собаку к себе, чтобы она жила в тепле, пока не найдем ей новый дом.

Довольно быстро откликнулась обеспеченная девушка, которая захотела забрать собаку. Мы поверили в серьезность намерений, ведь она часто рассказывала и показывала в соцсетях, как помогает животным и берет многих к себе.

Девушка выделила деньги на осмотр ветеринара, прививки и пр. Собака оказалась совершенно здорова, и мы повезли ее к новым хозяевам. За то время, что она была с нами, я сильно привязался к ней и даже разрыдался по дороге (хотя понимал, что это правильное решение). Спустя время девушка написала, что собака плохо привыкает к дому, не ладит с другими животными и не гуляет с охранником. Попросила передержать, так как ей надо было уехать на новогодние праздники. Я сказал, что если мы и заберем собаку, то уже навсегда. И получил такой ответ: «Вижу, вы к ней прикипели. Давайте я вам тогда ее отдам, а сама возьму другую собаку – у которой нет лапки». Она привезла нам собаку, и больше я с ней не расставался. Девушка, кстати, действительно взяла к себе трехлапого песика и выхаживает его.

Как-то раз, гуляя с собакой, я встретил мужчину. Он обратился к собаке «Мотя», а потом сказал: «О, вы все-таки ее забрали!» От него я узнал, как Матильда оказалась у дома.

Какой-то другой мужик взял собаку для своей мамы в дом в Подмосковье и сказал, что будет помогать. Делать это он перестал, женщина с собакой не справилась (не знаю, с чем именно – собака беспроблемная) и решила избавиться от нее. Отвезла за 5 км от дома и выкинула. Матильда вернулась к хозяйке. Тогда женщина попросила соседа пристрелить животное. Мужик на такое не решился, забрал собаку и оставил у продуктового магазина неподалеку от меня. Так Мотя и прибилась к нашему дому. А дальше вы знаете.

Взять собак с улицы – лучшее решение в жизни. Очень важно дарить любовь тем, кому ее так не хватает. И это будет взаимно: бездомные животные становятся очень любящими и верными.

Марк Холодов, руководитель маркетинга креативной студии «Сирена»

Летом 2016 года гуляли семьей в лесу около дачи. Когда уже возвращались домой, за нами увязался котенок. Если честно, до сих пор иногда удивляюсь его наглости: он вошел на участок и даже не думал уходить.

Что было делать? Сразу его покормили и вообще стали уделять очень много внимания.

Котенку очень нравилось бегать за мячом, а еще он был маленьким и резвым, поэтому к нему достаточно быстро прицепилось имя Месси. Признаюсь, сыграли еще мои личные симпатии к «Барселоне» и сборной Аргентины.

Спустя три недели стало понятно, что, несмотря на двух котов, трансфер Месси в нашу семью неизбежен.

Жизнь моего Месси протекала (и протекает) параллельно с жизнью Лионеля Месси. Тогда – быстрые и активные, сейчас – уже несколько ленивые; выигравшие все – больше нет смысла доказывать что-то людям, партнерам и другим котам на улице, но все те же Месси.

Вот так абсолютно обычный день может закончиться дружбой на долгие годы.

Саша Тельнов, head of sales Кибера

Давайте Вита сама о себе расскажет?

Привет! Я кошка Вита, и мне три года.

Мои первые хозяева бросили меня на улице и уехали. Много раз я приходила к дверям дома в надежде, что меня заберут обратно. Но никто не открывал.

Меня подобрали соседи. У них было много детей, которые издевались надо мной. Потом я попала к владельцам приюта. Они заботились обо мне и искали новый дом. Я выросла в очень красивую кошку. Ко мне часто приезжали потенциальные хозяева, но никто не забирал.

А потом я встретила Нилу. Мы понравились друг другу при знакомстве, но из-за предательства первых хозяев мне было трудно сразу ей довериться. Несмотря на это, после второй встречи произошло чудо – Нила и ее муж Саша взяли меня к себе!

Дома очень хорошо: новые хозяева дарят много любви, на которую я отвечаю тем же, и не хотят отказаться от меня, если делаю что-то не так. Еще я оказалась очень ласковой, игривой и нежной кошкой с хорошим характером. Просто мне нужно было снова научиться доверять людям.

Тимофей Донских, account team lead

Кнопу мы забрали из Некрасовского приюта четыре года назад.

Выглядела она так: облезлая, худющая, без глаза и без усов – либо у мамы-кошки не сработал инстинкт, либо ранее с ней делали что-то нехорошее живодеры. Увидев Кнопу, мы поняли: вряд ли кто-то поможет этой крохе, и решили забрать.

Во время обследования врачи обнаружили у Кнопы хронический коронавирус. Еще у нее был ужасно забит нос. Через две недели после того, как мы взяли ее, по неизвестным причинам случился приступ, еле успели добежать до ветклиники, чтобы откачать.

Потом я ушел в армию, а когда вернулся, Кнопа превратилась в Кнопеллу. Шикарная густая шерсть, курдюк, усищи больше, чем у моего лабрадора!

Не знаю кошку более зависимую и любвеобильную. Ластится к нам с женой 24/7, постоянно находится рядом, ревнует, сильно грустит и обижается, если нас нет дома больше суток. Очень ее любим.

У вас тоже есть возможность совершить доброе дело и поддержать четвероногих, у которых пока нет дома. Оставьте заявку на сайте проекта «Андердоги» и осуществите большую собачью мечту, забрав из приюта понравившегося хвостика. Или введите промокод «Добро» при внесении депозита на сайте PARI. Компания переведет сумму, равную 20% депозита, на покупку корма для подопечных фонда «РЭЙ».