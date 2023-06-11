В 2022-м FONBET стал официальным партнером Кубка России по футболу. Перед последней игрой турнира мы поговорили с Александром Сергеевым, руководителем отдела спонсорства FONBET, о первых результатах сотрудничества.

Узнаваемость Кубка в стране выросла

Любой, кто скажет, что ожидал подобный эффект от проведения Кубка России в этом сезоне, будет немного лукавить. Мы подходили к спонсорству этого турнира с полным понимаем рисков, возможностей и потенциальной отдачи, поэтому рады, что соревнование с нашей помощью и инвестициями стало интереснее и для спортивных болельщиков в России, и для широких масс населения, ведь у этого есть и социальная функция. Рост популярности подтверждают исследования, которые мы проводили в течение сезона.

Можно смело говорить, что узнаваемость турнира значительно выросла в самых разных регионах страны. Помимо этого, Кубок России – единственный спортивный турнир в стране, который показал значимый рост телесмотрения по сравнению с прошлым сезоном. Важно отметить, что из-за сжатых сроков по выбору партнера Кубка мы не могли в достаточной мере подготовиться к его старту, поэтому первым значимым событием уходящего сезона стал Матч Звезд Кубка в декабре прошлого года. К старту следующего сезона мы обязательно порадуем зрителей и болельщиков чем-то новым и запоминающимся.

Разобраться в новом формате Кубка несложно, а клубы Медиалиги в турнире – топ

Мы видим, слышим и анализируем все реакции по поводу нового формата Кубка. Кто-то говорит, что командам из регионов стало труднее добраться до финальной стадии, кто-то – наоборот, говорит об увеличении интереса в связи с тем, что их команда получает второй шанс после вылета из верхней сетки.

Люди склонны преувеличивать или наоборот преуменьшать сложность различных форматов. Уверен, если кто-то действительно захочет разобраться в формате турнира, у него это займет не более 5 минут. Для более взрослого поколения это, вероятно, чуть сложнее, но для молодых такие разговоры несерьезны, это не ракетостроение. При этом наша задача, как партнера кубка, делать все, чтобы болельщикам был интересен и понятен этот турнир, поэтому у нас уже есть идеи, как рассказывать о его формате в новом сезоне.

Игры команд медиалиги точно добавили зрительского интереса турниру, это нельзя отрицать: матчи обсуждали, смотрели по ТВ, на эти игры ходили тысячи людей. Правильный и взвешенный подход к участию команд медиалиги в играх с профессиональными клубами может быть интересным и востребованным – это доказывает и весенний товарищеский матч между ЦСКА и 2Drots, на который пришло более 15 тысяч зрителей. Поэтому мы точно не можем быть против участия команд, обладающих большой базой болельщиков в кубке, остальное за РФС.

Что ждать на Суперфинале о FONBET?

Это будут не рекламные, а спонсорские активации, вижу в этом немного разные подходы и механику. Не хотелось бы раскрывать все карты до начала матчдэя, но можно сказать, что всех болельщиков ждут интересные интерактивные зоны на подходе к арене, каждый сможет найти чем заняться до стартового свистка матча. Верим, что нам повезет с погодой в этот день.

Помимо зон перед ареной в чаше самого стадиона тоже будет интересное представление, уверен, зрителям понравится, так как мы приготовили несколько сюрпризов, в том числе и в digital пространстве. После окончания матча болельщиков и жителей столицы ждут несколько интересных активаций. Мы постараемся сделать этот день одним из самых ярких в этом спортивном сезоне и закончить его на мажорной ноте.

Конечно, хотели позвать на финал The Weeknd, Dua Lipa, Imagine Dragons, Rihanna. Если серьезно, рассматривали выступить очень многих, но в текущей ситуации мы, к сожалению, ограничены. Надеемся и верим, что однажды привезем и этих ребят, они к нам поедут, в отличие от Фалькао.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Павел Лисицын