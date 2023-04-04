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Оказывается, каждый пятый пользователь Sports.ru хочет продать Месси. Рассказываем о проекте, где вы управляете составами топ-клубов

Еврокубковая весна – жаркое время не только для клубов и их болельщиков, но и для нашей креативной студии. Под плей-офф Лиги чемпионов мы выпустили сразу несколько больших спецпроектов. Одним из них стала игра «Продать нельзя купить», сделанная вместе с PARI.

За основу мы взяли известную игру «Fuck. Marry. Kill» («Переспать. Жениться. Убить») – в ней пользователю надо распределять селебрити по трем категориям, вынесенным в название, – и адаптировали ее под Лигу чемпионов.

В результате получился проект, в котором юзер должен решать судьбу трех случайных футболистов из клубов, участвующих (или участвовавших) в ЛЧ: кого из игроков выпустить в старте, кого посадить на лавку, а кого и вовсе продать. После того как выбор сделан, пользователь видит результаты – сколько процентов других пользователей согласны с таким распределением. Затем появляется новая тройка футболистов – и так до бесконечности.

С момента релиза проекта прошло почти три недели. Давайте посмотрим, какие решения принимали все это время пользователи Sports.ru. Начнем с рейтинга категории «Выпустить в старте»:

Данные на момент выхода материала.

Цифры не удивляют. В топ-10 – футболисты, без которых трудно представить стартовые составы их команд. 

А с кем из игроков, по мнению пользователей, следует попрощаться?

Данные на момент выхода материала.

Топ рейтинга в категории «Продать» тоже не удивляет. В первой пятерке – сразу четыре футболиста «Брюгге» и один из «Айнтрахта» (Себастьян Роде). Понятное дело: менее топовых игроков из тройки пользователи не задумываясь отправляют на трансфер. А знаете, сколько стоят Брэндон Мехеле и Себастьян Роде? Transfermarkt считает, что за них «Брюгге» и «Айнтрахт» получили бы пять миллионов евро и два с половиной миллиона евро соответственно.

Следующий рейтинг – воображаемые лавочники:

Данные на момент выхода материала.

Больше всего юзеры не согласны с тренером «Милана» Стефано Пиоли, который выпускает Жиру в каждом матче, и хотят отправить француза на лавку. 

Теперь давайте взглянем, как обстоят дела у топов нашей игры – футболистов, которых чаще всего выпускают в старте и реже всего сажают на лавку или продают. 

Это Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне, пробившиеся вместе с «Манчестер Сити» в 1/4 финала ЛЧ.

Данные на момент выхода материала.
Данные на момент выхода материала.

Хвича Кварацхелия, с которым «Наполи» вышел в свой первый четвертьфинал ЛЧ в истории.

Данные на момент выхода материала.

А также Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Пользователи Sports.ru продолжают верить в игроков, хотя «ПСЖ» проиграл «Баварии» и вылетел из плей-офф, ни разу не забив.

Данные на момент выхода материала.
Данные на момент выхода материала.

В конце давайте взглянем, что происходит с футболистами всех клубов, вышедших в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Данные на момент выхода материала.

1 комментарий

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CopaAmerica
купить роналду никто не желает?
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