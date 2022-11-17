Кто бы набрал больше баллов на ЧМ в Fantasy-футболе – Марадона или Пеле? А может, Буффон?

В это воскресенье стартует ЧМ-2022 в Катаре – и турнир по Fantasy-футболу, в котором вы можете выиграть крутые призы: iPad, Apple Watch, AirPods Pro и другие. Подробнее о призах можно прочитать здесь.

А пока мы решили посчитать, сколько бы набирали легенды чемпионатов мира в фэнтези, – и заодно проверить ваши знания. Проходите тест, делитесь результатом в комментариях и не забудьте собрать команду к старту ЧМ!