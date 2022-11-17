🥥 Роналду сказал, что он спелый фрукт. Мы и предположили, какой именно
Криштиану дал огненное интервью Пирсу Моргану: «Я задаюсь вопросом, почему я номер один [по подписчикам]. Дело не только в футболе, но и в харизме, внешность помогает. Честно говоря, я не знаю причину, я фрукт, который люди хотят откусить. Аппетитный фрукт. Клубника».
Мы предположили, какой Криштиану фрукт на самом деле.
Сочный арбуз:
Спелое яблоко:
Заводной апельсин:
Расколовшийся кокос:
Полезный дуриан:
Совсем еще зеленый бананас с Мадейры:
Слива лиловая, спелая, садовая:
Ждем ваших вариантов в комментах.
«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду
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Какой Криштиану фрукт?
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