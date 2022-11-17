🥥 Роналду сказал, что он спелый фрукт. Мы и предположили, какой именно

Криштиану дал огненное интервью Пирсу Моргану: «Я задаюсь вопросом, почему я номер один [по подписчикам]. Дело не только в футболе, но и в харизме, внешность помогает. Честно говоря, я не знаю причину, я фрукт, который люди хотят откусить. Аппетитный фрукт. Клубника».

Мы предположили, какой Криштиану фрукт на самом деле.

Сочный арбуз:

Спелое яблоко:

Заводной апельсин:

Расколовшийся кокос:

Полезный дуриан:

Совсем еще зеленый бананас с Мадейры:

Слива лиловая, спелая, садовая:

Ждем ваших вариантов в комментах.