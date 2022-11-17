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🥥 Роналду сказал, что он спелый фрукт. Мы и предположили, какой именно

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Криштиану дал огненное интервью Пирсу Моргану: «Я задаюсь вопросом, почему я номер один [по подписчикам]. Дело не только в футболе, но и в харизме, внешность помогает. Честно говоря, я не знаю причину, я фрукт, который люди хотят откусить. Аппетитный фрукт. Клубника».

Мы предположили, какой Криштиану фрукт на самом деле.

Сочный арбуз:

Спелое яблоко:

Заводной апельсин:

Расколовшийся кокос:

Полезный дуриан:

Совсем еще зеленый бананас с Мадейры:

Слива лиловая, спелая, садовая:

Ждем ваших вариантов в комментах.

«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду

Телеграм-канал креативной студии «Сирена»

 
Какой Криштиану фрукт?
613 голосов
Сочный арбуз
7%
Криштиану Роналду
Спелое яблоко
2%
Криштиану Роналду
Заводной апельсин
6%
Криштиану Роналду
Расколовшийся кокос
25%
Криштиану Роналду
Полезный дуриан
16%
Криштиану Роналду
Совсем еще зеленый бананас с Мадейры
8%
Криштиану Роналду
Я слива лиловая, спелая, садовая
36%
Криштиану Роналду

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