Кто забьет в этом сезоне больше – Промес или Смолов? А может, Комличенко? Голосуем и прогнозируем!

Всем привет! В нашей команде клевых игровых механик пополнение – голосование «кто из двух». Возможно, вы уже знакомы с ним по нашему большому спецпроекту, в котором мы собрали наиболее яркие и запоминающиеся спортивные события 2021 года, а потом доверили читателям Sports.ru выбрать из них самое главное (подробнее о нем рассказывали тут). А если слышите обо всем этом впервые, то – вперед знакомиться! Премьерная тема – бомбардиры РПЛ сезона 2022/23. Как думаете, кто станет лучшим? С нас – пары игроков, с вас – голоса!