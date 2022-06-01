Футбол в метавселенной, креатив от «Витесса» и детские комнаты игроков ПСЖ. Кейсы из мира спорта и маркетинга в мае

В первый день лета вспоминаем всю майскую красоту.

В соцсетях «Виннипег Джетс» появилась новая рубрика, в которой хоккеисты делятся забавными историями о своих питомцах

Серия А показала игру «Милана» и «Фиорентины» в метавселенной на платформе The Nemesis.

Футболку Марадоны, в которой он забил гол рукой и «гол столетия», продали за рекордные 9,28 миллионов долларов.

«Витесс» оформил персональную статистику болельщиков с количеством посещенных матчей, километрами в дороге на выездах, лучшими голами, которые они увидели вживую.

Клубы НФЛ креативно показали расписание нового сезона с интересными отсылками.

Златан выпустил собственную NFT-коллекцию. Ее создали 11 художников разных стилей – все произведения вдохновлены цитатами из его автобиографии.

НХЛ создала хоккейный аналог популярной головоломки Wordle от New York Times, в которой нужно с 7 попыток правильно вписать имя действующего игрока НХЛ.

ПСЖ вместе с партнером погрузились в ранние годы пяти игроков клуба и воссоздали их детские спальни в пяти отелях сети Accor.

Новый месяц – новые крутые проекты. Следите за всем в телеграм-канале «Сирены»!