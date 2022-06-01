Сирена
Блог

Футбол в метавселенной, креатив от «Витесса» и детские комнаты игроков ПСЖ. Кейсы из мира спорта и маркетинга в мае

Спортивный маркетинг
Футбол Футбол

В первый день лета вспоминаем всю майскую красоту.

  • Серия А показала игру «Милана» и «Фиорентины» в метавселенной на платформе The Nemesis.
  • Футболку Марадоны, в которой он забил гол рукой и «гол столетия», продали за рекордные 9,28 миллионов долларов.
  • «Витесс» оформил персональную статистику болельщиков с количеством посещенных матчей, километрами в дороге на выездах, лучшими голами, которые они увидели вживую.
  • Клубы НФЛ креативно показали расписание нового сезона с интересными отсылками.
  • Златан выпустил собственную NFT-коллекцию. Ее создали 11 художников разных стилей – все произведения вдохновлены цитатами из его автобиографии.

Новый месяц – новые крутые проекты. Следите за всем в телеграм-канале «Сирены»!

Сирена
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные