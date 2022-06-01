Футбол в метавселенной, креатив от «Витесса» и детские комнаты игроков ПСЖ. Кейсы из мира спорта и маркетинга в мае

В первый день лета вспоминаем всю майскую красоту.
- В соцсетях «Виннипег Джетс» появилась новая рубрика, в которой хоккеисты делятся забавными историями о своих питомцах
- Серия А показала игру «Милана» и «Фиорентины» в метавселенной на платформе The Nemesis.
- Футболку Марадоны, в которой он забил гол рукой и «гол столетия», продали за рекордные 9,28 миллионов долларов.
- «Витесс» оформил персональную статистику болельщиков с количеством посещенных матчей, километрами в дороге на выездах, лучшими голами, которые они увидели вживую.
- Клубы НФЛ креативно показали расписание нового сезона с интересными отсылками.
- Златан выпустил собственную NFT-коллекцию. Ее создали 11 художников разных стилей – все произведения вдохновлены цитатами из его автобиографии.
- НХЛ создала хоккейный аналог популярной головоломки Wordle от New York Times, в которой нужно с 7 попыток правильно вписать имя действующего игрока НХЛ.
- ПСЖ вместе с партнером погрузились в ранние годы пяти игроков клуба и воссоздали их детские спальни в пяти отелях сети Accor.
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