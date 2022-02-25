Фанаты «Спартака» обожают петь «Знаешь ли ты». А вы помните слова этой песни?

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Российская премьер-лига возвращается после зимних каникул! И сразу нас ждет дерби – «Спартак» зарубится с ЦСКА. Перед этим матчем мы решили разобраться (не жалея ног!), как хорошо вы помните слова песни МакSим «Знаешь ли ты», которую не раз исполняли болельщики и той и другой команды.