Форма сборной России на ЧМ-2018 была сделана из переработанного пластика. Один комплект – 18 бутылок

Футболки, мячи и даже кресла.

К концу 2019 года дискуссии об экологии стали одними из самых острых в мире – вспомните хотя бы школьницу Грету Тунберг, которая в знак протеста против экологической политики не ходила в школу по пятницам, а потом добилась выступления на саммите ООН. Спорт тоже в тренде: только в одном футболе появились десятки, если не сотни разных инициатив, которые либо информируют о пользе раздельного сбора мусора и переработки отходов, либо показывают, как именно это делать. Как правило, инициатива исходит не только от государств, но и от спонсоров, местных властей, частных владельцев клубов.

Мы выбрали несколько самых вдохновляющих кейсов, но сначала хотим рассказать об акции, которую наши партнеры из СИБУРа проводят вместе со сборной России.

Это флешмоб #футботлчеллендж, и в нем может поучаствовать каждый. Надо всего лишь взять пластиковую бутылку и креативно отправить ее в контейнер для сбора пластика или раздельного сбора отходов, заснять это на видео и опубликовать в любой соцсети с хэштегом #футботлчеллендж. Самые оригинальные ролики будут участвовать в розыгрыше футболок сборной России с автографами.

Важно: флешмоб продлится до 20 ноября.

Ну, а теперь – про кейсы.

Кресла на стадионе. К сожалению, их надо часто менять

Кресла на стадионе меняются раз в несколько лет: владельцы футбольных клубов хотят, чтобы их стадионы хорошо выглядели на телевизионной картинке, к тому же, сиденья часто портят болельщики. Кроме того, к креслам предъявляют особые требования по комфорту организаторы больших турниров.

Проблем две: что делать со старыми креслами и как произвести новые так, чтобы поменьше загрязнять окружающую среду.

Как решать первую, показал «Аякс» (он как раз менял кресла к Евро-2020). Для начала «Йохан Кройфф Арена» провела большое исследование, что делать с креслами. Базовых идей было три: отдать кресла для использования на других стадионах, переделать их в обычные домашние стулья и отправить их в переработку. В итоге в Амстердаме решили использовать смешанную стратегию: часть кресел уехала в Кюрасао, Суринам и голландские регионы, а больше 10 тысяч кресел продали болельщикам, выручив 15 тысяч евро.

Подвижки есть и со второй проблемой: архитектурное бюро Meis (оно работает над будущим стадионом «Ромы»), например, запустило программу Seachairs – первых стадионных кресел, которые частично сделаны из переработанного пластика, собранного в океане. Правда, «мусорного» пластика в них всего 10%, но зато идея сбора пластика их воды выражена в самом дизайне: кресла планируется делать одноцветными с вкраплениями белых элементов – частичек пластика.

«Мы хотим разработать функциональные, красивые и экономически конкурентноспособные по сравнению с обычными кресла», – говорится на сайте программы.

Форма и мячи. Нить из переработанного пластика – реальность

Пожалуй, тут за последнее время произошел наибольший прогресс. На чемпионате мира 2018 года сборная России уже играла в форме, в производстве которой использовались переработанные материалы – на каждый комплект уходило по 18 бутылок. В 2024 году Adidas планирует использовать переработанный пластик во всех своих коллекциях.

В форме из переработанного пластика играют футболисты в Италии и Испании, в США и в России, мужчины и женщины. Дело не в конкретном бренде: своя программа, направленная на сохранение планеты, есть не только у adidas, но и у Nike. Так, у московского «Спартака», который играет в Nike, на каждый комплект формы уходит 16 бутылок.

С мячами сложнее: в футболе мячей из переработанного пластика нет, а вот, например, в баскетболе такие эксперименты уже проводятся. С этого сезона в Единой Лиге ВТБ играют экологичным мячом: его внутренняя часть сделана из переработки двух с половиной полуторалитровых пластиковых бутылок. Как объяснял Sports.ru представитель Wilson в России Валентин Крючков, пластик использовался для каркасного сооружения, которое наматывается на камеру и отвечает за четкий отскок мяча. «Нить многослойная и мощная, сверху ее покрывали дополнительной тканевой основой. И дальше уже идет верхнее покрытие мяча», – говорил Крючков.

Мяч, сделанный компаниями Wilson и СИБУР, получил все необходимые сертификаты – он ничем не отличается от других баскетбольных мячей.

На стадионах используют много пластиковых стаканчиков и другой посуды. Есть возможность их переработать

После чемпионата мира 2018 года в России остались огромные горы пластиковых стаканчиков. По крайней мере, 50 тысяч из них обрели вторую жизнь: их измельчили и сделали футбольное поле рядом со стадионом «Фишт» в Сочи. Оно белого цвета, а разметка на нем красная – стаканы для пива и других напитков на ЧМ были с красным дном.

Поле открыли спустя почти год после чемпионата – в апреле 2019-го, столько времени заняло превращение стаканчиков в гранулы, из которых сделали покрытие. Зато на поле уже сыграл Марко Матерацци («Могу с уверенностью сказать, что такое поле хорошо подходит для игры», – говорил он, опробовав «газон»).

В мае стадион переехал в Волгоград, где его уже оценил Олег Веретенников: «Хороший искусственный газон, только непривычно белоснежного цвета», – сказал он во время торжественного открытия.

На других стадионах зрителей стимулируют не выкидывать, а возвращать стаканы: во время первого похода в буфет они оставляют залог (обычно 1-2 евро), и в конце матча могут вернуть стаканчик обратно. А могут взять себе на память – обычно такие стаканы имеют какую-то дополнительную ценность, например, уникальный дизайн, их можно использовать не один раз.

Многоразовая посуда используется, например, на «Альянц-Арене», домашнем стадионе «Баварии». В начале прошлого сезона клуб планировал за счет этой программы сократить потребление одноразовых стаканчиков на миллион в год – и получил за это премию Reusable Award на европейской конференции REUSE. «Замещение одноразовых стаканчиков многоразовыми очень хорошо было принято более чем 1,5 миллиона болельщиков, которые посетили наши домашние матчи в прошлом сезоне», – сказал на конференции управляющий директор «Альянц-Арены» Юрген Мут.

Аналогичные программы по снижению использования одноразовой посуды есть у «Челси», «Тоттенхэма» и многих других клубов.

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Вы тоже можете помочь природе, выкидывая пластик в контейнеры для переработки. Участвуйте во флешмобе #футботлчеллендж и получите возможность выиграть футболку сборной России с автографом.

Смотрите, как отправляет в переработку пластик сама сборная...

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев; seachairs.com; hva.nl; globallookpress.com/Rodolfo Buhrer/imago sportfotodienst; vtb-league.com; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos