Юлия Ефимова: «В 16 лет сказала отцу, что заканчиваю с плаванием»

Необычное интервью шестикратной чемпионки мира, вопросы в котором задавали дети из летнего лагеря СИБУР.

Российская пловчиха Юлия Ефимова дала сотни интервью и поучаствовала в таком же количестве пресс-конференций, но эта – одна из самых необычных. Дело в том, что вопросы Ефимовой задавали дети, которые отдыхают в лагере компании СИБУР (вместе с ней мы ведем этот блог – Sports.ru) в Анапе.

Они готовились к пресс-конференции в медиацентре лагеря. Он был организован для того, чтобы в век соцсетей, когда свой блог есть почти у всех, дети научились азам работы с аудиторией; задача медиацентра – вовлечь их в освещение событий и показать работу со спикерами.

– Как вы начали заниматься плаванием?

– У меня папа – тренер. Он с самого начала хотел сделать из меня спортсменку. У него даже больше мечта эта была. Не знаю, может, своя несбыточная осталась: он тоже был спортсменом, только не такого высокого уровня. И понемножку вкладывал в это. Я много чем занималась, была такая разносторонняя, но больше всего мне нравилось плавать.

– Хотели бы вы в детстве заниматься чем-нибудь другим, а не плаванием?

Я с 4 лет занималась акробатикой. Здесь я начала даже раньше плавания. Ну, неофициально я ходила плавать в бассейн постоянно, у меня папа – тренер. Официально – с 7 лет. Занималась акробатикой, рисованием и танцами.

Я хотела рисовать, пошла в кружок. А там, где был кружок, я увидела танцы. Мне захотелось пойти на танцы. Я всем этим занималась. Но потом добавилась учеба, я уже не успевала, что-то отсеивалось, что-то мне стало скучно, что-то уже не интересно. И осталось плавание.

– Были ли такие моменты, когда вы хотели бросить плавание?

– Было два таких момента. Один – в 16, другой – в 18 лет. Сначала – перед моими первыми Олимпийскими играми, в 2008 году. Я тогда перешла от отца к другому тренеру, и у нас были небольшие недопонимания. Плюс еще, конечно, тяжелые тренировки. Плюс нервы: оставалось три месяца до Олимпийских игр. Все это накладывалось, и у меня была истерика. Сказала отцу, всем, что заканчиваю. Но папа сказал: можешь заканчивать, но надо довести дело до конца. После этого – делай что хочешь. И я как-то успокоилась.

В 18 лет я уже не была так категорична. Была на целых два года умнее (как я считала на тот момент). Я решила не бросать, а поменять что-то. Поменять тренера, страну, что-то для себя открыть новое. С тем тренером я уже не могла оставаться. Было все исчерпано и физически, и морально.

Изменения были для меня как глоток свежего воздуха, я пересмотрела свои тренировки и отношение к ним.

– Чем профессиональный спорт отличается от любительского? И какой спорт будет полезнее для ребенка?

– Полезнее, конечно, любительский. Профессиональный спорт – это травмы. Физические, иногда – моральные. Плавание считается наименее травмоопасным видом спорта, его доктора часто прописывают – но они прописывают не профессиональное, а именно любительское плавание.

Помню, когда я была маленькой, мне сказали, что у меня проблемы со спиной. И доктор говорит: «Обычно я советую плавание. Но вы и так плаваете!»

– Какие награды самые важные для вас?

– Наверное, Олимпийские игры. Это раз в четыре года, все спортсмены готовятся. Тяжело не только физически, а даже больше морально. Чемпионаты мира проходят раз в два года, а Олимпиады – раз в четыре. У меня пока нет золотой медали, к чему я стремлюсь, но есть два серебра и одна бронза. Это самые ценные и тяжелые награды (несмотря на шесть золотых медалей с чемпионатов мира).

– А сколько у вас их всего?

– Я не знаю, честное слово! 6 золотых медалей чемпионатов мира – это знаю. Не помню, сколько в общем. То ли 17, то ли что-то такое. Именно с чемпионатов мира.

– А где вы их храните?

– Самые большие – в сейфе. А другие в основном дома, в коробке все лежит. Или где попало. Я очень часто приезжаю, бросаю вещи, уезжаю, потом беру новые медали. Кубки стоят у папы в квартире.

– Какие эмоции вы испытали во время первой победы?

– Не помню, когда прямо первая моя победа была. В первый раз, когда мне выдали диплом, я была третья. Но среди старшего возраста, я тогда совсем маленькая была. И до сих пор этот диплом, зелененький, весь заляпанный непонятно чем, у папы хранится.

А про такую большую – это первый чемпионат мира, в 2009 году. В Риме. Я выиграла свою первую золотую медаль чемпионатов мира. Я парила. Осознание, что ты самый быстрый на тот момент человек на Земле, это, конечно, здорово.

– Вы одинаково радуетесь всем победам?

– По-разному бывает. Естественно, когда это большие соревнования, у тебя намного больше эмоций, это приятнее, чем когда ты выигрываешь очередной чемпионат России.

С другой стороны, я сейчас понимаю: время-то идет. Первая моя медаль была 10 лет назад (имею в виду на чемпионате мира). 10 лет прошло, и я все еще побеждаю на такой высоком уровне. Начинаешь ценить. Был момент, ты такой: ну, еще одна золотая медаль, ладно. А сейчас уже и слезы наворачиваются. Думаешь: боже мой, уже такой взрослый, старый, а все еще есть порох. Ха-ха.

– Какой у вас стимул продолжать заниматься плаванием?

– Оставаться в плавании – только одно. Это золото Олимпийских игр. До сих пор у меня его нет. Наверное, только поэтому. Если бы я выиграла его, там в 2008-м, 2012-м или 2016-м, мне кажется, я бы уже давно не плавала. Скорее всего так.

Сейчас меня держит только это. Возможно, я бы уже закончила, попробовала бы себя в других сферах. Это очень тяжелый физически и морально труд. Бывает, ты думаешь: зачем я это делаю? Но в последнее время такое случается достаточно редко. Как я уже говорила, научилась по-другому смотреть на тренировки. Но все равно бывает.

– Сколько в вашей ежедневной жизни занимает спорт?

– Часов шесть, наверное. По-разному бывает. Чаще всего это 2 часа на воде, 2 часа в зале, плюс еще какие-то растяжки, пробежки. Примерно 5-6 часов.

– А чем вы занимаетесь в оставшееся время?

– Отдыхаю от тренировок! Если есть возможность, это серфинг, сноуборд. Скейт у меня есть. Чаще всего это активность, отвлечение. С друзьями просто гулять, посиделки, танцы. Активный отдых.

– А читаете что-нибудь?

– Сначала я не любила читать, в школе особенно. Потом нашла книги, которые мне нравились, и читала много. Сейчас не успеваю. Если честно, уже, наверное, почти год не брала книжку в руки. Как-то не получалось. Не считая, конечно, электронных.

– А журналы?

– В основном сейчас все в интернете. Самое распространенное – это гугл и инстаграм, все новости оттуда узнаю.

– Какой тренер оказал на вас самое большое влияние?

– В первую очередь, папа. Он и папа, и тренер. Наверное, вообще все повлияли на меня. Каждый человек, кто был рядом.

Еще я благодарна американскому тренеру Дэвиду Сало, он показал мне альтернативу. Раньше я не любила тренировки. У нас большие нагрузки. Ты проводишь три-четыре часа только на одной тренировке, потом еще на другой. У тебя ни на что нет времени и сил. А он показал все это с другой стороны. Да, тренировки такие же тяжелые, но на позитиве. Раньше мне нравилось только соревноваться, а тренировки – нет, это просто то, что тебе надо было делать, чтобы выиграть. А тут я стала получать удовольствие и на тренировках, и на соревнованиях.

– У нас были эко-уроки. Мы учились сортировать мусор. А вы сортируете? Как думаете, нужно ли так заботиться об экологии?

– Конечно. Я научилась сортировать мусор с 18 лет. Когда я в первый раз приехала в Америку, там это уже все было. Сначала было странно, но быстро освоились. Это очень хорошо, очень удобно. Давно пора было это сделать у нас в России. Очень рада, что начинают так делать. Вообще, считаю важным разделять и перерабатывать пластик. Тем более сейчас это делать реально.

Я очень люблю воду. Любую – море, океан. Когда ты приезжаешь, а там даже в красивых местах плавает пластик, грязь, это не очень здорово.

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Компания СИБУР активно продвигает раздельный сбор отходов. Подробнее об этом можно узнать из материала «850 тонн отходов, 140 000 пластиковых стаканов и 1 фунт в залог»

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– Что вас связывает с СИБУРом?

– Мы с СИБУРом сотрудничаем второй год. Была в Перми, была в Тобольске. В Тольятти. В Нижневартовске. Езжу, смотри города России. Везде, в основном, мастер-классы, разговоры, общение.

Цель – просто пообщаться с вами, приехать. Надеюсь, вам понравится!

– Многие в СИБУРе придерживаются ЗОЖ. Как думаете, это выбор сердца или просто мода?

– Можно делать вид. Когда фотографируют, выставляют, что у меня правильное питание, а на самом деле это бургеры. При этом, если не считать McDonald’s, есть хорошие качественные бургеры, в них нет ничего плохого. Это та же котлета, помидор. Овощи и булка. Смотря, какого это все размера и какого качества.

Я спортсмен, мне приходится придерживаться здорового питания. Но мне это нравится. Я люблю зелень, рыбу, мясо.

Благодаря моде это стало популярным, и хорошо. Чем больше здорового питания, тем больше здоровых людей.

Но я не вижу ничего плохого в той же пицце, пасте. Возьмем вот итальянцев. Все они долго живут и не толстеют. Все зависит от качества и количества. Ну, естественно, какое-то движение всегда должно быть. И все будет нормально. Прямо садиться на куриную грудку, просто так, я думаю, не стоит. Я против таких диет. Я спортсменка, но сама никогда не садилась на жесткие диеты. Я лучше буду тренироваться больше, но позволять себе все.

– Вы любите путешествовать?

– Очень! Очень люблю. Это одно из моих любимых занятий. Одна из причин, почему я занимаюсь плаванием.

– В каких странах вы уже бывали?

– О-о-ой, я так и не перечислю. Почти вся Европа. Австралия. Америка. Бразилия. Могу сказать, где не была. В Южной Африке и в Новой Зеландии.

– А любимое место есть?

– Тоже очень много. Везде много красивых мест. Нет такого одного. Всегда приезжаешь в одно, и тебе хочется в другое. У меня вот так. Иногда прямо думаешь: ну все, хочется спокойствия, посидеть на одном месте. Ты приезжаешь, пробудешь там месяц, и хочется уже в другое. Безумно скучаешь. Америка, Австралия, Бали – они очень разные. А потом мне все равно хочется в Волгодонск, в свой город. Я там выросла, мне хочется в Волгодонск, на Дон. В эти родные просторы. Я скучаю и всегда возвращаюсь. Приезжаю, побуду там две недели – все, надо в другое место, в Москву. Тоже очень люблю Москву.

– А сколько языков вы знаете?

– Два. И оба не в совершенстве 😃. Русский и английский. В детстве была мечта выучить французский, мне нравилось звучание. Но по тому, сколько людей везде говорит, лучше учить испанский. И итальянский.

Мне бы сначала доучить два. Это я смеюсь, конечно. Достаточно неплохо говорю. Хотелось бы лучше. А там уже посмотрим.

– Что вам больше нравится: купаться в бассейне или на море?

– На море. Определенно.

– Почему?

– Наверное, потому что я слишком много купаюсь в бассейне 😃.

– Какой ваш любимый вид плавания?

– Дельфин. Баттерфляй. Хотя я плаваю брассом, мне нравится, как это выглядит. Сама им не очень люблю плавать, это очень тяжело.

– Можете назвать самые важные для вас человеческие ценности?

– Хм. Не считаю, что в человеке что-то обязательно должно быть. Иногда мы любим людей за их недостатки. Скажу, что я очень не люблю. Это двуличие. Вранье. Наверное, какую-то злобу, когда от человека ни за что идет ненависть.

Главное, чтобы человек был хороший. Добрый. И не желал кому-то зла.

– Есть пороки, от которых вы бы хотели избавиться?

– Ой, много! Очень много. Например, я очень эмоциональная. Не всегда это хорошо. Но опять-таки есть некоторые вещи, которые не нравятся мне и моим близким по жизни, но они помогают в спорте. В этом-то и вся загвоздка. Но спорт не вечен, поэтому посмотрим.

Всегда надо работать над собой, особенно если тебе что-то не нравится. С другой стороны это делает тебя таким, какой ты есть.

– Последний вопрос. Как вам наша пресс-конференция?

– Очень понравилось. Понравились вопросы. Вы молодцы, ребят. У нас даже на пресс-конференции после чемпионата мира меньше вопросов было. И не такие интересные. Спасибо вам.

Редакция Sports.ru и компания СИБУР благодарят Юлию Ефимову за уделенное время и ответы на вопросы детей из лагеря СИБУРа. Кстати, правильная сортировка мусора и его переработка добрались уже и до плавания: из переработанного пластика делают купальники – правда, в профессиональном спорте их пока не используют.

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Как еще в спорте используют переработанный пластик и почему важно сортировать мусор, мы уже писали раньше:

Фото: globallookpress.com/Zeng Yi, Michael Kappeler/dpa; Instagram/pryanya93; VK/sibur_ug