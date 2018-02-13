Сегодня Сергею Семаку исполняется 42 года. Его жена Анна написала такое тонкое и душевное поздравление, что его должны прочитать все.

«Эй, Семак, давай забей!» Давным-давно, лет сорок назад, в одной украинской деревушке в маленьком домике на краю леса жил мальчик Сережа. Семья у него была очень большая – мама, папа, бабушка и четверо братьев. Жили тесно, но дружно – крошечная комната была занята кроватями – спали по двое, по трое. Кормились от собственного огорода и небольшого хозяйства. Мама просыпалась в пять утра – работала дояркой на ферме, бежала на утреннюю дойку, папа трудился то крановщиком, то дальнобойщиком – родители работали от зари до зари, от усталости не слышали, как плачет младенец Николай – Сережа вставал к нему по ночам и носил братика на руках, пока тот не уснет.

Тихий и послушный дома, на улице Сережа очень любил играть в футбол – каждое утро убегал в поле, тренировался, отрабатывал удары в надежде, что однажды в небе будет пролетать самолет со скаутами – они увидят, как мальчик упорно работает, как сильно старается, и пригласят играть в ЦСКА. Прошло время, мечта звала за собой – Сережа ходил по шесть километров пешком через поле и лес один, с тяжелым баулом наперевес, чтобы добраться до спортивной базы и тренироваться.

Мама не одобряла увлечение сына спортом, но возразить было нечего, потому что для осуществления цели мальчик учился на одни пятерки, закончив школу с золотой медалью. Самым близким другом Сережи в детстве была бабушка Вера – ветхая, маленькая старушка, покрывающая все разногласия детей и семейные конфликты неиссякаемой любовью. Однажды, когда Сережа на всех обиделся и проспал Новый год, проснувшись утром и глотая слезы обиды от того, что ему не досталось мандаринов, бабушка отвела мальчика к себе за печку, приподняла полотенце над ящичком и показала заботливо припрятанные ароматные оранжевые шарики. Каждый вечер бабушка отодвигала занавесочку в своем уголке за печкой, зажигала лампаду и горячо молилась за внуков, повторяя непонятные для маленького Сережи слова длинных молитв наизусть.

Через несколько лет упорных трудов, Сергей становится игроком ЦСКА. команды своей мечты. Тысячи болельщиков, вдохновленных его игрой, кричат легендарную кричалку, от которой дрожит стадион: «Эй, Семак, давай забей!».

Потом был Париж, ФК «Москва», казанский «Рубин», питерский «Зенит» – много заслуженных побед, красивых голов, обидных травм, чемпионских титулов. Сергей возмужал, отпустил бороду, но в душе по-прежнему остался ребенком – добрым, честным, ранимым, искренним. Иногда я осязаемо чувствую, как бабушка Вера стоит за печкой в неведомых нам мирах и молится под тлеющей лампадой уже за всю нашу семью, оберегая от всякого зла. Преподав Сереже пример любви к человеку, уроки милосердия, она воспитала мужчину, который никогда не пройдет мимо чужого горя, выслушает любого, кто обратится к нему за помощью и сделает все возможное, чтобы помочь. Я часто слышу от знакомых, болельщиков, футбольных экспертов, что Сергей – легенда. Для меня и наших детей он действительно легенда – пример того, как можно добиться цели упорством и трудолюбием, но при этом оставаться обычным, земным, скромным человеком, чуждым всякого тщеславия – настоящим тружеником, отдающимся делу целиком.

Спустя семнадцать лет я слышу скрип его шагов по снегу, когда он возвращается ночью после долгих зимних сборов, и сердце бьется как лесная птица в клетке. Мне нравится его колючая борода, шлейф горькой полыни, долго витающий в воздухе после того, как он уходит на работу, нравится, что он каждый раз крепко-накрепко привязывает чайный пакетик к чашке во время завтрака. Я благодарна ему за то, что он терпит все мои чудачества, терпеливо выслушивает планы по спасению бездомных собак, дойных коров и жертвенных баранов, нежно гладя меня по щеке и предлагая стать директором зоопарка.

Мне нравится, что нам никогда не бывает скучно вдвоем – как-то в Греции, куда мы приехали отдохнуть пару дней без детей, нам не повезло с погодой, лил дождь. Мы лежали под зонтом на пляже в свитерах, слушали французские песни и так, незаметно, проболтали до вечера. Помню, как-то попросила Сережу сказать мне что-то очень хорошее, рассчитывая на откровенное признание, а он невозмутимо ответил: «Я заплатил за тебя все налоги».

С днем рождения, любимый мужчина, надежный друг, удивительный человек, самый лучший отец и подающий надежды тренер! Если бы ты только знал, какое счастье разматывать за тобой чайные пакетики по утрам».

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