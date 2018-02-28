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    Прогноз на 5 матчей 28.02.2018

    Теги Лацио Милан Кубок Италии Кубок Англии Валенсия Джанлуиджи Буффон Тоттенхэм примера Испания Севилья Ювентус

    Сегодня ставим на самое интересное, Кубки Италии и Англии, Примера в наличии.

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    Давненько я не выкладывал свои прогнозы, надеюсь хватку не потерял. Сегодня нас ждет очень интересные матчи, я по традиции уже жду голы, жду яркую и красиввую игру, для этого у нас есть все предпосылки, ставим одиночными.

    Кубок Англии. Тоттенхэм - Рочдейл (ТМ 4.5 КФ 1.41)

    Как уже ранее у я говорил, да и все это знают без меня, в Англии кладут на кубковые матчи, а значит и забивают не особо много. Фаворит тут ясный как день, но на его победу дают уж очень маленький КФ.. В общем думаю что Шпоры пройдут дальше, с минимальным перевесом.

    Чемпионат Испании. Примера. Атлетик Бильбао - Валенсия (Ф2 0 КФ 1.98)

    Смотрел историю встречь этих команд и да, Атлетик в большенстве случаев оберживал верх над Летучими Мышами на своем поле. Я тут от другого отталкиваюсь, прежде всего Валенсия вновь поперла, 3 крайних встречи они выиграли, одну в гостях. Атлетик выглядит неважно, мало забивает и не много пропускает, в среднем по голу за игру это так себе результат. На чистую победу Валенсии ставить, честно говоря сыкотно, но если будет ничья хоть деньги вернуться.

    Чемпионат Испании. Примера. Малага - Севилья (Ф2 0 КФ 1.6) 

    По такому же принципу ставлю на нулевую фору Севильи. Да и не стоит мне кажется надеяться на то, что Малага в этом сезоне спасется от вылета и в данном конкретном матче сможет что либо противопоставить красно-белым, ведь забивать они по моему разучились совсем. 16 мячей в 25 турах это неприлично мало. 

    Кубок Италии. Ювентус - Аталанта (П1 КФ 1.68)

    Тут говорить нечего. Ювентус непобедим, особено на своем поле. Из 10 матчей проиграли всего 1, то есть 90% того что эта ставка зайдет.

    Кубок Италии. Лацио - Милан (ТБ 2 КФ 1.4)

    Опастно искать победителя или фаворита этого матча. Но есть одно но. Милану очень нужен этот Кубок, потому что в чемпионате уже ничего не светит, а трофеи нужны. Иначе зачем тогда выкладывали столько бабла на можно сказать новый состав.. Есть второе но. Первую встречу команды разошлись без голов, а в этой встрече они не просто нужны, они необходимы, и мне в том числе. 

    Результаты прогнозов можно просматривать у меня в инсте @aleksandr_prognozov

    Друзья ставьте больше плюсиков, подписывайтесь на мой блог, всем удачи!

    P.S. Отдельное спасибо тем кто оценивает мои посты, это очень даже помогает на самом деле:)

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