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    Блог Спорт от А до Я

    Месси сыграет с Израилем, Аргентина получит 3 миллиона долларов

    Теги Лионель Месси

    Определились условия товарищеского матча сборной Аргентины в Израиле, который состоится 9 июня. За согласие провести матч с израильской сборной, федерация футбола Аргентины получит 3 миллиона долларов.

    Аргентинская сторона, в свою очередь, обязалась задействовать в игре Лионеля Месси. Форвард проведет на поле как минимум 60 минут. 

    Напомним, сборная Аргентины попала в группу D группового турнира чемпионата мира-2018. Команда сыграет с Исландией (16 июня), Хорватией (21 июня) и Нигерией (26 июня). 

    СЭ

    Автор
    • sanitan

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