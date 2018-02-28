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    Блог Спорт от А до Я

    ХК «Спартак» сделал подарок фанатам ФК «Спартак», купившим билеты на матч в Самаре

    Теги Спартак

    ХК «Спартак» отреагировал на ситуацию с переносом матча 1/4 финала Кубка России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

    Столичный хоккейный клуб сделает скидку фанатам красно-белых, купившим билеты на самарский поединок, на абонементы на следующий сезон.

    «Согревающая новость для тех болельщиков, которые в дикий холод поехали в Самару на матч футбольных одноклубников. В качестве небольшой компенсации за отмену игры Кубка России мы дополнительно подарим каждому 5% скидку на хоккейный абонемент будущего сезона.

    Просто сохраните билет на игру «Крылья Советов» — «Спартак», предъявите его затем при покупке абонемента — и скидка 5% ваша! В дополнение ко всем другим скидкам. И помните: в футбол в такую погоду играть нельзя, а в хоккей — можно!» – написала пресс-служба ХК «Спартак».

    Сейчас спартаковцы-хоккеисты борются за попадание в плей-офф сезона-2017/18.

    bombardir

    Автор
    • sanitan

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