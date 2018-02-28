Денис Глушаков: «Мы готовились к игре в Самаре, сейчас сгорим от мазей»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал решение об отмене гостевого матча 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов». Игра была отменена из-за низкой температуры, которая сейчас наблюдается в Самаре.

«Мы приехали из Сочи, а не из Москвы. Там потеплее. Мы были готовы сыграть, и «Крылья» тоже. Но так сложились обстоятельства и погодные условия. Две команды решили, что не надо играть. Хотя мы готовились, разогрелись, все сделали, сейчас сгорим от мазей.

Отмена матча – это правильно. В футбол играют люди, они должны получать удовольствие от игры. Болельщики должны приходить не мёрзнуть, а как в Самаре заведено: семечки, раки. В таких погодных условиях играть неправильно.

Самые экстремальные погодные условия, в которых я играл? Минус 17 или 18 градусов с «Локомотивом» в Лиге Европы и в Томске в том году», — сказал Глушаков.

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