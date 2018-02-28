Геннадий Орлов: Ребята, вы сначала уйдите в отставку, а потом расследуйте, откуда взялся допинг

За плечами комментатора Геннадия Орлова — семнадцать Олимпийских игр, на которых он «выполнял профессиональный долг». Игры в Пхенчхане мэтр ТВ смотрел как телезритель. И вот что он думает о биатлоне, допинге, информаторе Родченкове и «грехах» России перед олимпийским движением.

Зачем звать тренером немца?

— Геннадий Сергеевич, как вам «картинка» Олимпиады?

— Телепоказ на уровне, он стандартный, одни и те же бригады работают на последних Играх. К сожалению, там почти нет россиян. Это тоже дает оценку нашим телевизионным работникам. Технические новинки были. Они всегда опробуются на Олимпийских играх. Но чего-то революционного не заметил. В целом у МОК претензий к организаторам трансляций быть не должно.

— Какие события Олимпиады произвели впечатление?

— Лыжники наши, это потрясающе! Молодая поросль. Я когда-то лыжные гонки вел, у нас в Кавголове соревнования проходили, лично знал многих спортсменов, тренеров. В лыжной федерации идет систематическая работа. А биатлон, наоборот, завалили. Надо разбираться. Интересно, что приход Прохорова и Кущенко в биатлон десять лет назад так и заложил основ успеха. Все-таки, когда вкладываешь деньги, нужна перспектива развития. Ничего не создано. Биатлон разрушили полностью. Бабиков был в шестом десятке? Это за гранью. Зачем человек едет на Олимпиаду? Если он не попадает в «красную группу», не соответствует нормам отбора, не надо его везти на Игры! Одно дело, когда лыжник из Мексики едет. У нас все-таки ребята на стипендиях сидят, готовятся. Они должны выступать на уровне.

— Но не выступают.

— Мало что меняется. Как существует спорт? Это еще в СССР было. Есть лыжная федерация, вот она себя показала. То же самое — фигурное катание. Тут — Елена Вяльбе, там — Валентин Писеев, Александр Горшков. Они развивают вид спорта. Никто не может на них влиять, мешать. Новые виды сейчас пытаются «двигать». Пришел к нам Виктор Ан, что-то выиграл, молодец. Но я спрашивал специалистов: в Питере от силы сто человек занимаются шорт-треком. Площадок нет. Как можно что-то развивать? Министерство спорта, правительство как раз должны помогать олимпийским видам. А у нас развивают ММА, бои без правил. Смотрите, как народ ходит! У них поддержка, это не частный вид спорта, ему помогают. Почему нет прыгунов с трамплинов? Это очень красивый вид спорта. Нет трамплинов.

— Где есть личность, там что-то происходит, я вас правильно понял?

— Ну да. Так и в светском спорте было. Кондрашин и Белов в баскетболе, Платонов и Зайцев в волейболе, Петровский и Борзов в легкой атлетике... Система тренер-ученик. Методики. Традиции. В Советском союзе еще как-то науку спортивную развивали. А сейчас она спорту не помогает. Только говорят… Премиями, конечно, хорошо спортсменов поддерживать. Но, какое количество занимающихся? А качество тренерской работы? И потом я все-таки за то, чтобы наших атлетов тренировали отечественные тренеры. В фигурном катании в голову никому не приходит иностранца позвать. Почему в биатлон позвали немца?

Из преступников делают героев

— Что кроется за двумя нашими положительными допинг-пробами?

— Страшная система, которая долгие годы существует. Сколько спортсменов попадалось? Что с федерацией тяжелой атлетики, знаете? Ее всю дисквалифицировали. Вместе с ней еще несколько федераций. И на таком фоне все равно нарушаем... Ведь эти допинг-пробы лишили нас флага на закрытии Олимпиады. Говорил Томас Бах: не будет нарушений — пожалуйста, восстановим в правах. Девушка в бобслее заняла 12-е место. Анализ сдавала по жребию. И «попалась». Ну если запрещено, чего вы все время хотите доказать?! Я слышал заявление вице-президента Федерации керлинга России Созина. Он говорил: если у Крушельницкого допинг, я уйду в отставку. Кричит: будем расследовать! Ребята, вы сначала уйдите в отставку, а потом расследуйте. Вы же лишили нашу сборную флага на закрытии Игр, «подставили» страну!

— Созин говорил, что уйдет в отставку, если Крушельницкий признается, что принял мельдоний. Он не признался. Доктор виноват? Кто?..

— Нас это не волнует. Мы видим, что из-за керлинга, бобслея сборная не смогла нести флаг, Россия не получила амнистии в олимпийском движении. Только ждем ее.

— Так ведь — диверсия. Враги подсыпали, конкуренты.

— Конечно, враги! Все делают они! Смешно, когда так думают. Какие враги? Были соревнования по легкой атлетике в Иркутске (чемпионат Сибирского федерального округа в помещении. — «Спорт День за Днем»). Приехала туда комиссия из Москвы проверять на допинг. Так 36 человек снялись со стартов! Это о чем говорит? Это кто виноват?

— Они говорили так: слишком много участников заявилось, лишние уехали.

— Кто же признается... В руководстве МОК люди из разных стран. Они единогласно проголосовали против реабилитации России. Они же видят — на каждом шагу нарушения. А виновники остаются на своих местах. Вспомните, как запутался президент Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. Сколько там было нарушений! Сейчас он дает интервью по поводу действий МОК. Зачем журналисты у него еще что-то спрашивают? Он же нарушитель, провинился. Теперь «подлаивает» что-то против МОК. С ним «подлаивают» другие чиновники. Их надо было выгнать с работы! Ни один врач не уволен. Без врачей же это не делается. А мы, наоборот, их поощряем. Я вспоминаю историю с Егором Титовым, футболистом московского «Спартака». Его поймали на бромантане. И взяли комментатором на чемпионат Европы по футболу! Как так можно? Он преступил закон, по законам спорта он преступник. Зачем делать из него героя?

Томас Бах спас Россию

— То есть, попытки перевести стрелки на врагов, конкурентов в случае с допингом — дешевые «отмазы»?

— Именно так. По всем направлениям. Мы виноваты сами. Путин, я помню, когда пришел на пост президента, сказал: «В недостатках, которые есть, виноваты сами». Великолепно помню эти слова. Им все аплодировали. Это было начало нулевых. А сегодня — виноваты все вокруг. Но мы-то не изменились. В этом беда.

— Хотим объехать соперников на кривой козе, обмануть?

— Ментальность нашего народа. Любыми средствами доказать, что мы самые лучшие. Вот хоккеисты обыграли в финале Олимпиады сборную Германии. Молодцы. Все кричат: мы победили! Громче всех — чиновники, высокопоставленные особы. Ребята, не вы победили! Это сделали Дацюк, Ковальчук, Капризов и другие. Вы должны им аплодировать. А вы бьете себя в грудь. Как известно, на эту грудь потом вешают награды. Не «мы» победили, а наши спортсмены. И потом: нельзя говорить «противники». Это на войне. В спорте нет противников, есть соперники. В Советском Союзе, когда я работал в Гостелерадио, за слово «противники» отстраняли от репортажа. Тогда понимали: все равно с нашими соседями надо жить в мире. Кто бы им ни был — американец, израильтянин, чехословак. Я с этим согласен. В спорте нет смертей. Это счастье, что можно состязаться в рамках спортивных правил. Только надо так состязаться.

— В целом наша «оскопленная» команда выступила на Играх достойно?

— Все медали — честные, замечательные. Подумаешь, не выиграли первое место в зачете. Награды наших спортсменов вызывают уважение. Мы же расплачиваемся за грехи. Мы согрешили! Путин и президент ОКР Жуков не случайно извинялись. В отличие от депутатов Госдумы, ведущих телепрограмм. Вы чего себя ведете так, будто мы ничего не нарушили?

— Фигуру Томаса Баха в этом смысле можно оценивать положительно?

— Конечно. Он все сделал для того, чтобы удержать Россию в олимпийском движении. Желание было огромное ее исключить. Только за один факт. Когда приехала комиссия ВАДА проверить пробы наших спортсменов после Сочи, наш сказали: извините, они куда-то пропали. Их было более 1400. Причем заранее предупредили: будет проверка. За одно это уже надо было наказывать Россию. Шамиль Тарпищев, член МОК, об этом говорит. Ну куда уже больше? Какие еще нарушения могут быть?! Нагло себя ведут. А, типа «проскочим»...

Родченкову стало страшно

— Родченков во всей этой истории больше вреда принес или пользы?

— С точки зрения журналистики, думаю, фильм, в котором он участвует, на «Оскар» выдвинут. Он же поднял проблему, там не только Россия. Это мировая проблема. Не случайно начали говорить о норвежцах, о немцах. Бах, МОК, все они борются с общемировым злом. Это мы себя так выставляем: дескать, все это только против России. Но мы больше всех нарушаем. Посмотрите статистику.

— Для нас Родченков — предатель и отщепенец.

— Конечно, предатель. Взял и предал. Но этого предателя специально привезли, знали, на что он способен, взяли, потому что он талантливый химик, этого не скрывали. Хотели, чтобы он талантливо что-то придумал. Он и придумал. Вот этот его коктейль, прочее. В Сочи-то какое выступление было!

— После провального Ванкувера.

— Потом друга, коллегу Родченкова убили (Никита Камаев, многолетний руководитель антидопингового агентства. — «Спорт День за Днем»). Когда он начал писать книжку про Сочи. Он умер. Родченков говорит: убили. Конечно, Родченкову стало страшно. Он почувствовал себя недооцененной фигурой, чего-то большего хотел получить. Поехал туда и все рассказал. Забыли о нем, просто забыли.

— Фигура масштаба инженера Гарина.

— Предательство любят все. А предателя — никто. Известная формула. Потому что предательство много раскрывает. Это синдром Сноудена, WikiLeaks. Они раскрывают такие вещи. Правда все равно «выползает». Сколько бы ни хотели кого-то обмануть, обмишурить. Перед Сочи была поставлена задача. Хотелось руководству страны, чтобы выступили как можно лучше. Начали готовиться. Но искали не те пути. В Канаде в 2010 году хозяева тоже много медалей взяли. Потом — меньше. Нечисто тоже. У нас появился Родченков, который мог «нашаманить», напридумывать. Он придумал. Потом всех «сдал». В Ванкувере своего Родченкова не нашлось (смеется).

— Весь мир таков, как говорил министр из «Обыкновенного чуда».

— Ангелов нет ни в одной стране. И с Беном Джонсон это было. И в ГДР. И в СССР. Я на семнадцати Олимпиадах был, все видел, понимал. Это и будет. Мотивация понятна: люди хотят получать деньги большие. У одних есть талант, у других его меньше. Вопрос нравственности. Страна должна определиться: или она радуется медалям, завоеванным честным трудом, или… У нас всегда были гении: Борзов, Санеев, Тюкалов… Спортсмен должен работать честно. Не нужна нам эта химическая поддержка. Но... стали «химичить». Потому что Сочи, потому что хотелось.

— Тем более что выяснилось: бронзе, серебру мы радуемся не меньше, чем раньше радовались многочисленному золоту.

— Конечно. Мы радуемся за спортсмена. Вот и все. Не надо кричать: у нас великая страна, у нас великие спортсмены! Вспомните, хоккейную суперсерию 1972 года с Канадой. Мы ее проиграли в одну шайбу. Но играли-то на равных. Потом наши поехали в НХЛ, выступали там успешно. То есть, были на вершине. Выигрывают то одни, то другие. Таков спорт. Но мы - среди лучших. В какой еще сфере жизни мы на первом месте?

— Балет.— Уже в балете не лидируем. И в космосе тоже. В фигурном катании — да. Не скажешь даже, что в хоккее лидируем. Наши лучшие игроки мечтают уехать в НХЛ. Хотя победу на Олимпиаде принижать не надо. Успех есть успех.

sportsdaily